FOTOS | Bany de masses d'un CE Sabadell de Segona

Els èxits s'han de celebrar. A Sabadell i, especialment, al Centre d'Esports ho saben bé. La plantilla arlequinada ha celebrat en gran l'ascens a Segona aquest dissabte pels carrers de la ciutat, amb la rua que ha omplert d'aficionats els carrers des de la Nova Creu Alta fins a la plaça de Sant Roc, amb milers de persones aglomerades per a cantar i ovacionar un grup de jugadors que quedarà a la història del club per sempre més.
A l'Ajuntament, després de la rebuda institucional en què l'alcaldessa Marta Farrés ha agraït la feina, ha arribat el moment més esperat amb un autèntic bany de masses davant de milers de persones que han omplert de gom a gom la plaça. Ferran Costa, Rubén Martínez o Jordi Bransuela s'han endut les principals ovacions en una tarda de celebració i també emocionant.
Un dels grans moments de la jornada ha estat amb les emotives paraules de Kaiser cap a José Ortega, que han fet emocionar el porter, també un dels grans aclamats per la gent. També Ton Ripoll ha estat especialment obert amb la gent dient que, després d'un any molt complicat, ha viscut el millor de la seva vida. Tots els jugadors han coincidit a la importància de l'afició en la consecució de la fita i, fins i tot, alguns s'han atrevit a prometre. Urri ha avisat: "aquest equip ens farà gaudir a Segona Divisió".
Un dels últims a parlar ha estat Lucas Viale, que gairebé com si fos un crit a files de l'exèrcit, ha assegurat que els arlequinats "sempre ens aixequem". I és que si una cosa ha demostrat aquest grup humà és que amb treball, perseverança i creença, tot és possible. "Tots aquests jugadors saben l'himne del Sabadell de la primera lletra fins a la última. No són només futbolistes, són, com nosaltres, aficionats del nostre club", ha dit 'Bransu'. La clau de tot plegat.
Recupera les millors imatges de la celebració arlequinada: