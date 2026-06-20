Reviu l'ascens del CE Sabadell, en imatges

Divendres 19 de juny del 2026. Una data que quedarà marcada per sempre en la història del Centre d'Esports Sabadell i en els records de milers d'arlequinats que van poder viure el seu primer ascens a la Nova Creu Alta. El 4-0 al Zamora, molt més patit que el que reflecteix el marcador, ja entra en el capítol d'aquelles nits màgiques per a l'afició sabadellenca i tota una ciutat que s'ha bolcat amb un equip de llegenda. Aquí, un resum fotogràfic de tot el que es va viure a l'estadi.\r\n\r\nLa rebuda de l'equip\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAixí va rebre l`afició al seu equip abans de la final\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAixí va rebre l`afició al seu equip abans de la final\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAixí va rebre l`afició al seu equip abans de la final\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAixí va rebre l`afició al seu equip abans de la final\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEspectacular 'tifo' amb el camp a vessar\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`estadi, ple a vessar\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLópez-Pinto obre la llauna\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLópez-Pinto va fer un golàs estratosfèric\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLópez-Pinto va fer un golàs estratosfèric\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLópez-Pinto va fer un golàs estratosfèric\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tL`afició, celebrant el primer gol\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLópez-Pinto va fer un golàs estratosfèric\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nIgualtat i nervis, amb una graderia entregada\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tMoments de tensió i nervis a la Nova Creu Alta\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl camp, ple a vessar\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLópez-Pinto, lamentant una ocasió\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tPetits arlequinats, en el partit\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPatiment i alternatives al segon temps\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa segona meitat, amb alternatives, i patiment\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa segona meitat, amb alternatives, i patiment\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa segona meitat, amb alternatives, i patiment\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa segona meitat, amb alternatives, i patiment\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa segona meitat, amb alternatives, i patiment\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa segona meitat, amb alternatives, i patiment\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa segona meitat, amb alternatives, i patiment\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tNingú s`ho va voler perdre, fins i tot sense entrada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl deliri absolut: Eneko Aguilar fa el 2-0\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEneko va fer el gol de tots els arlequinats\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEufòria desfermada amb el gol\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nQuadri sentència l'eliminatòria i els arlequinats salten al camp\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tDesenes d`arlequinats van saltar al camp amb el 3-0\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPartit aturat, però la graderia ja celebra\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEufòria amb el triomf arlequinat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEufòria amb el triomf arlequinat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEufòria amb el triomf arlequinat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl president Morilla-Giner va demanar personalment que no saltessin al camp per poder finalitzar el partit\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEufòria amb el triomf arlequinat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEs reprèn, marca Xavi Moreno i som, definitivament, equip de Segona Divisió\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa sentència del duel, Xavi Moreno es va estrenar amb el Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'afició celebra a la gespa de la Nova Creu Alta\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConfirmat l`ascens: alegria desfermada\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPart de la celebració es trasllada a l'avinguda de Francesc Macià\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa celebració es trasllada a l`Eix Macià\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa celebració es trasllada a l`Eix Macià\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa celebració es trasllada a l`Eix Macià\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n