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CE Sabadell

Reviu l'ascens del CE Sabadell, en imatges

Els moments més destacats de la històrica nit a la Nova Creu Alta

  • La Nova Creu Alta va viure una nit per a la història -
Publicat el 20 de juny de 2026 a les 12:53
Actualitzat el 20 de juny de 2026 a les 13:11

Divendres 19 de juny del 2026. Una data que quedarà marcada per sempre en la història del Centre d'Esports Sabadell i en els records de milers d'arlequinats que van poder viure el seu primer ascens a la Nova Creu Alta. El 4-0 al Zamora, molt més patit que el que reflecteix el marcador, ja entra en el capítol d'aquelles nits màgiques per a l'afició sabadellenca i tota una ciutat que s'ha bolcat amb un equip de llegenda. Aquí, un resum fotogràfic de tot el que es va viure a l'estadi.

La rebuda de l'equip

  • Així va rebre l`afició al seu equip abans de la final
  • Així va rebre l`afició al seu equip abans de la final
  • Així va rebre l`afició al seu equip abans de la final
  • Així va rebre l`afició al seu equip abans de la final

Espectacular 'tifo' amb el camp a vessar

  • L`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip
  • L`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip
  • L`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip
  • L`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip
  • L`espectacular sortida al camp amb dotze mi ànimes acompanyant l`equip
  • L`estadi, ple a vessar

López-Pinto obre la llauna

  • López-Pinto va fer un golàs estratosfèric
  • López-Pinto va fer un golàs estratosfèric
  • López-Pinto va fer un golàs estratosfèric
  • L`afició, celebrant el primer gol
  • López-Pinto va fer un golàs estratosfèric

Igualtat i nervis, amb una graderia entregada

  • Moments de tensió i nervis a la Nova Creu Alta
  • El camp, ple a vessar
  • López-Pinto, lamentant una ocasió
  • Petits arlequinats, en el partit

Patiment i alternatives al segon temps

  • La segona meitat, amb alternatives, i patiment
  • La segona meitat, amb alternatives, i patiment
  • La segona meitat, amb alternatives, i patiment
  • La segona meitat, amb alternatives, i patiment
  • La segona meitat, amb alternatives, i patiment
  • La segona meitat, amb alternatives, i patiment
  • La segona meitat, amb alternatives, i patiment
  • Ningú s`ho va voler perdre, fins i tot sense entrada

El deliri absolut: Eneko Aguilar fa el 2-0

  • Eneko va fer el gol de tots els arlequinats
  • Eufòria desfermada amb el gol

Quadri sentència l'eliminatòria i els arlequinats salten al camp

  • Desenes d`arlequinats van saltar al camp amb el 3-0

Partit aturat, però la graderia ja celebra

  • Eufòria amb el triomf arlequinat
  • Eufòria amb el triomf arlequinat
  • Eufòria amb el triomf arlequinat
  • El president Morilla-Giner va demanar personalment que no saltessin al camp per poder finalitzar el partit
  • Eufòria amb el triomf arlequinat

Es reprèn, marca Xavi Moreno i som, definitivament, equip de Segona Divisió

  • La sentència del duel, Xavi Moreno es va estrenar amb el Sabadell

L'afició celebra a la gespa de la Nova Creu Alta

  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada
  • Confirmat l`ascens: alegria desfermada

Part de la celebració es trasllada a l'avinguda de Francesc Macià

  • La celebració es trasllada a l`Eix Macià
  • La celebració es trasllada a l`Eix Macià
  • La celebració es trasllada a l`Eix Macià
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