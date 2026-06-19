Nit històrica a la Nova Creu Alta: el CE Sabadell és nou equip de Segona Divisió

Una nit que es recordarà durant anys. El CE Sabadell torna a Segona Divisió cinc anys després. Una remuntada èpica en una Nova Creu Alta absolutament pletòrica i bolcada amb un equip que ha fet història. Els arlequinats s'han imposat per 4-0 al Zamora en la tornada de la final per l'ascens. Els gols de López-Pinto, Eneko Aguilar, Quadri i Xavi Moreno tanquen una temporada per al record. Full gas, que l'any que ve jugarem a Segona Divisió.
Costa ha presentat un onze amb només dues novetats respecte al duel d'anada. Kaiser, un cop superats els problemes, ha tornat a l'equip titular en el lloc de Carlos García, mentre que Agustín Coscia, que va complir sanció al Ruta de la Plata, ha ocupat la punta de l'atac en detriment de Rodri Escudero. En els visitants, Óscar Cano ha fet una modificació amb l'entrada de Mario García per Jaime Sancho, reforçant el mig del camp.
L'inici ha estat l'esperat. El Sabadell ha sortit molt intens i intentant revolucionar el duel, mentre que el Zamora ha buscat ralentir el joc des del primer minut, conscient de l'embranzida en els primers compassos. El primer avís del partit ha arribat als deu minuts, amb un xut des de la frontal de Joel Priego que ha aturat Fermín Sobrón. En el servei de cantonada següent, Urri ha rematat amb el cap alt. Passat el quart d'hora de joc, també en estratègia, la Nova Creu Alta ha embogit. Javi López-Pinto s'ha inventat un autèntic golàs des del vèrtex de l'àrea amb un llançament a l'escaire. Eliminatòria igualada.
Amb aquest nou context, els visitants han començat a circular amb més claredat i l'enfrontament s'ha igualat. Els de Cano s'han acostat amb un cop de cap de Markel Lozano i una volea d'Abde Damar, les dues accions aturades sense complicacions per Fuoli. A l'altra banda del camp, López-Pinto ha continuat sent el més inspirat. El santcugatenc ha buscat la porteria amb una centrada enverinada que ha desviat una defensor quan Genar podia rematar i, al límit del descans, ha tornat a generar una gran ocasió amb una centrada que finalment ha desviat la rereguarda zamorana.
Al pas per vestidors, Eneko Aguilar ha substituït Kaiser, que ja s'havia lamentat de les seves molèsties en el tram final del primer temps. Costa ha redibuixat l'equip amb el navarrès al mig del camp i Urri permutant la seva posició a l'eix. A la represa ha sortit millor el Zamora i, ja en els primers instants han avisat amb algunes aproximacions de perill. Ha tocat patir. La més clara ha estat d'Abde, que ha enviat la pilota al pal amb un xut creuat en una acció que ha estat anul·lada per una falta prèvia. L'ensurt més gros, no obstant això, ha arribat poc després en una acció en què han revisat un possible penal d'Urri sobre Kike Márquez que no ha assenyalat el col·legiat, provocant una esbufegada alliberadora en tota la graderia.
Costa ha tornat a moure la banqueta amb l'entrada de Sergi Segura per Miguelete, a l'hora de partit. El duel s'ha tornat a igualar amb els canvis, amb una tensió i nervis evidents a banda i banda. Xavi Moreno i Ton Ripoll han substituït Astals i López-Pinto. Precisament Moreno ha tingut la més clara dels locals amb un xut al pal llarg que ha sortit desviat per poc i, en els instants posteriors, l'ensurt ha tornat a ser molt gros amb un cop de cap de Markel Lozano a la fusta en un servei de cantonada. I quan tot semblava destinat a la pròrroga. Quan el partit ja s'acabava. Ha arribat la màgia de la Nova Creu Alta. Deliri absolut. Fermín ha salvat el gol d'Escudero en primera instància res ha pogut fer el refús davant d'Eneko Aguilar.
Ha resistit el Sabadell i, en el descompte, Quadri ha sentenciat l'eliminatòria i l'ascens a Segona, amb invasió de camp inclosa i aturada del partit durant uns minuts. A la represa, Xavi Moreno ha fet la festa una mica més grossa amb el quart. Sí, hem tornat. Amb suspens, però ja som de la Lliga Hypermotion.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Bonaldo, Kaiser (Eneko Aguilar, m. 46), Genar, Astals (Moreno, m. 72), Quadri, Urri, Priego, López-Pinto (Ripoll, m. 72), Miguelete (Segura, m. 63) i Coscia (Escudero, m. 80).
Zamora CF: Fermín Sobrón, Luismi Luengo, Erik Ruiz, Mario García, Kike Márquez, Mario Losada (Carbonell, m. 76), Carlos Ramos, Diego Moreno (Sergi López. m. 84), Markel Lozano Abde Damar (Jaime Sancho, m. 70) i Miki Codina.
Àrbitre: Aimar Velasco (comitè basc). Grogues: Genar, Urri, Quadri.
Gols: 1-0, López-Pinto m. 18; 2-0, Eneko Aguilar m. 89; 3-0, Quadri m. 95; 4-0, Moreno m. 97.
Incidències: 11.908 espectadors a la Nova Creu Alta amb 400 visitants.