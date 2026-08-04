Pere Pons: "El Sabadell és el club que més em volia, la decisió va ser fàcil"

Dos dels jugadors més experimentats han estat els protagonistes d'aquest dimarts a la Nova Creu Alta. El club ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Gonzalo Ávila 'Pipa' com a nous futbolistes del Centre d'Esports per a la temporada 26-27 en el retorn al futbol professional. Tots dos amb una llarga trajectòria a l'esquena, arriben al Sabadell per aportar el seu coneixement de la categoria a una plantilla jove i ambiciosa.
Per una banda, 'Pipa' arriba procedent del Ludogorets, de Bulgària. El d'Esparreguera tornarà a competir a prop de casa després d'un lustre en què ha estat jugant a Anglaterra o Grècia. "He pogut viure diferents tipus de futbol i això també em pot servir ara aquí. Vinc compromès i amb ganes de treballar on calgui. El projecte i els objectius del club m'han motivat i qualsevol jugador estaria convençut de poder jugar a prop de casa i en un ambient així", afirma.
El carriler de 28 anys va debutar com a arlequinat en l'amistós contra el Manresa, amb uns minuts al segon temps, però s'ha perdut els dos últims partits per molèsties. "He arribat fa poc i he d'anar controlant càrregues per estar al màxim aviat. Vinc d'un any complicat i aquí tinc una bona oportunitat. Arribo amb ambició i ganes de fer un bon any", reconeix. No obstant això, 'Pipa' assegura que l'adaptació fins al moment és bona. "He trobat un equip treballador, amb un cos tècnic que té molt clar el que vol. Tothom sent molt el que i això es nota dins el vestidor, hi ha un bon ambient i ganes de fer feina", diu.
D'altra banda, Pere Pons sí que ha format part de la pretemporada des del primer dia i ha gaudit d'un bon grapat de minuts sobre el terreny de joc en els partits de preparació. "Físicament, em trobo bé, encara m'estic adaptant a l'estil de joc i el que ens demana el cos tècnic. En cada entrenament estic una mica millor i més adaptat amb el grup", afirma. El migcampista compta amb més de 200 partits al futbol professional i, ara, es trobarà en la seva posició amb dues de les peces cabdals del Centre d'Esports com són Urri i Quadri. "Sí que soc un jugador amb una trajectòria i això també m'ha donat una experiència que em pot servir per ajudar el grup i també als joves. Hi ha molt bons jugadors a la meva posició, sé que podem jugar junts, però també soc molt conscient que aquí el lloc s'ha de guanyar en el dia a dia i no amb el nom", assegura.
Pons arriba procedent de l'AEK Làrnaca, on ha estat les últimes quatre temporades. "Feia uns anys que era fora de casa i volia tornar a la lliga espanyola perquè és molt competitiva i podia jugar a prop de casa. El Sabadell és el que més em volia i això em va fer tenir clara la decisió. És un club que fa les coses bé i tenen ambició per continuar creixent", explica. Anteriorment, havia jugat amb l'Alavés i el Girona, club on es va formar i es va fer un lloc al futbol professional. "Serà estrany perquè mai he jugat contra el Girona, però jo defenso els colors del Sabadell i aniré a mort amb els meus, lògicament. Els sentiments sempre hi seran i trepitjar Montilivi com a visitant se'm farà estrany. És una experiència més, a veure com l'assimilo quan arribi el moment", apunta. Aquest divendres, precisament, es veurà les cares amb el conjunt gironí en el penúltim test de pretemporada. Dues peces amb recorregut i experiència al futbol professional que aportaran el seu coneixement i qualitat a la plantilla arlequinada.