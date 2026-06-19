Segueix la prèvia del partit entre el Centre d'Esports Sabadell i el Zamora CF, en directe

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CE Sabadell

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Els de Ferran Costa busquen una victòria per assolir l'ascens a la Segona Divisió

  • Quadri, en una acció del partit d'anada al Ruta de la Plata -
Publicat el 19 de juny de 2026 a les 17:45
Actualitzat el 19 de juny de 2026 a les 18:31

El partit comença a la Nova Creu Alta a les nou del vespre. Els de Ferran Costa necessiten guanyar a casa per pujar a la Liga Hypermotion. El conjunt sabadellenc va perdre a l'anada al Ruta de la Plata per un a zero. Qualsevol victòria del Sabadell comporta l'ascens. En cas de guanyar per un gol al final dels noranta minuts, hi hauria pròrroga. Si continua l'avantatge, es rubricaria el salt a la segona categoria del futbol estatal sense haver de llançar penals. Tot a punt, arlequinats!

18:31H

Les dues cares d'un partit trascedental: el soroll de l'exterior i la calma a l'interior de l'estadi



18:23H

La Nova Creu Alta es tornarà a omplir

Les taquilles de la Nova Creu Alta han registrat aquesta setmana llargues cues per aconseguir les últimes entrades disponibles per al partit. El temple tornarà a omplir-se de gom a gom, com ja va passar en la remuntada contra el Castilla en l'anterior eliminatòria.

 



18:15H

Una ciutat bolcada!

La ciutat ha respost a la cita. L'ambient festiu ha marcat les hores prèvies al partit. Fins i tot l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha compartit un missatge a les xarxes socials amb un divertit vídeo acompanyada d'altres membres de l'equip de govern. "Avui tota la ciutat fent pinya amb el @cesabadell per aconseguir l’ascens", proclamava.

 



18:07H

Com van aquests nervis, arlequinats?

La setmana ha estat marcada per l'esperit de remuntada. El tècnic, Ferran Costa, ha despertat la confiança de l'afició a la sala de premsa: "Aquest equip ha demostrat mil vegades que hi ha motius per creure". També el capità Rubén Martínez feia una crida a mantenir la mentalitat que ha portat l'equip fins aquí. "Estem a una victòria del futbol professional, una fita amb què somiem tots des de petits".

 



17:45H

Poc més de tres hores per a l'inici del partit!

Els aficionats del Centre d'Esports ja es comencen a aglomerar a les immediacions de l'estadi per rebre l'equip! Ambient de dia gran a la Nova Creu Alta. Tot el que passi en el decisiu partit, al minut, al Diari de Sabadell.



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