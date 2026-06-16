'Sold out': la Nova Creu Alta es tornarà a omplir en el duel decisiu per l'ascens a Segona

Les taquilles de la Nova Creu Alta tornaran a penjar el cartell de 'no hi ha entrades' per al duel de divendres del CE Sabadell davant del Zamora. La bogeria arlequinada, que va esgotar diverses zones del camp en menys de 48 hores, s'ha confirmat aquest dimarts al vespre quan les localitats que no han estat adquirides pels socis s'han posat a la venda. En qüestió de minuts, el sold out definitiu ha estat una realitat amb cues que s'han acostat a les 3.000 persones en espera en alguns instants.
"Hem de construir en cada moment durant la setmana el que viurem divendres", deia Ferran Costa després de l'anada, i l'afició, que ja havia respost abans fins i tot de conèixer el resultat, ha posat tot de la seva part per poder viure una nova nit màgica. Les penyes ja estan organitzant una rebuda en gran, com la del dia del Castilla, però enguany amb l'esperança de poder fer una petita rua arlequinada des de l'Hotel Sabadell, on es tornarà a concentrar l'equip, fins a l'Avinguda Lluís Companys abans de l'arribada a la Nova Creu Alta, en què l'equip arribarà cap a les 19 h.
Amb aquest ple a vessar, la Nova Creu Alta sumarà tres sold out consecutius, sumant el del partit contra l'Antequera. Aquell dia, no obstant això, els socis no havien de retirar entrades i finalment l'assistència va estar lleugerament per sota dels onze mil espectadors. La zona visitant tampoc tindrà cap seient lliure: l'afició del Zamora ha fet unes 700 peticions per a les 400 entrades de què disposa per al duel decisiu per l'ascens. Recordem que el club del Ruta de la Plata subvencionarà el viatge de la seva gent en autocars.
Polèmica a xarxes en les últimes hores
D'altra banda, en les últimes hores l'ambient s'ha escalfat especialment a xarxes entre aficionats dels dos equips per les insinuacions de part de l'afició del conjunt zamorà sobre possibles influències entre la RFEF i el Centre d'Esports, utilitzant la figura de Lucas Viale i del sabadellenc Joan Soteras com a figures en el punt de mira. Fins i tot un mitjà nacional, en la seva provincial zamorana s'ha fet ressò d'aquesta 'polèmica'. La resposta de l'afició arlequinada ha estat unànime en una anècdota sense fonament que ha creat indignació entre els seguidors del Sabadell.