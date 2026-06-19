ARA A PORTADA

CE Sabadell

FOTOS | El CE Sabadell arriba a la Nova Creu Alta: així ha estat la rebuda de l'afició

Milers d'arlequinats s'han aglomerat a les portes de l'estadi en la prèvia de la final per l'ascens

  • Miguelete i Eneko, en la seva arribada a l'estadi -
Publicat el 19 de juny de 2026 a les 19:28
Actualitzat el 19 de juny de 2026 a les 19:42

El Centre d'Esports es juga l'ascens en menys de dues hores. La rebuda de l'afició ha tornat a ser extraordinària i multitudinària. Milers d'arlequinats s'han aglomerat a les portes de l'estadi per donar escalf als seus jugadors abans del duel decisiu. Fum blanc i blau, càntics i molt de soroll per començar a generar un ambient que serà infernal.

El Zamora ha arribat poc després amb una rebuda totalment contrària. Llançament d'objectes i xiulets per als jugadors visitants, com a mostra de l'hostilitat que es trobaran a l'estadi. Tot per decidir en noranta (o cent vint) minuts.

  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
  • Així ha arribat l`equip a la Nova Creu Alta
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades