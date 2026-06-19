ARA A PORTADA
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L'afició comença a omplir l'estadi i ja coneixem els onzes: la prèvia del partit entre CE Sabadell i Zamora, en directe Sílvia Fernández Sequero | Marc Segarra Rodríguez
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FOTOS | El CE Sabadell arriba a la Nova Creu Alta: així ha estat la rebuda de l'afició Marc Segarra Rodríguez
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Tota la temporada en un partit: el CE Sabadell, a una victòria de tocar el cel Marc Segarra Rodríguez
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'Sold out': la Nova Creu Alta es tornarà a omplir en el duel decisiu per l'ascens a Segona Marc Segarra Rodríguez
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Rubén Martínez: "Estem a una victòria del futbol professional, una fita amb què somiem tots des de petits" Marc Segarra Rodríguez
FOTOS | El CE Sabadell arriba a la Nova Creu Alta: així ha estat la rebuda de l'afició
Milers d'arlequinats s'han aglomerat a les portes de l'estadi en la prèvia de la final per l'ascens