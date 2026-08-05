El somni mundialista del sabadellenc Pol Molins: "Quan comença la cursa, les marques anteriors no valen per res"

El sabadellenc Pol Molins tancarà la temporada d'aire lliure amb la competició més important de la seva encara curta trajectòria. El jove migfondista és un dels seleccionats per la Real Federación Española de Atletismo per al Mundial sub-20 que es disputa des del pròxim d'avui dimecres a Eugene, a l'estat d'Oregon dels Estats Units. "Per mi és molt especial poder participar en un campionat tan important. Tinc moltes ganes. Em trobo molt bé i arribo amb grans sensacions", assegura. Serà el vuitè atleta de la Joventut Atlètica de Sabadell a participar en aquesta competició que se celebra des del 1986.
Molins arriba a la cita mundialista amb moral després d'haver aconseguit proclamar-se campió d'Espanya en la seva prova, els 1.500, a Albacete fa unes setmanes. El juny també va penjar-se l'or en una competició internacional, l'Iberoamericà. Aquest Mundial tanca una temporada per al record i deixa definitivament enrere la no-convocatòria per a l'Europeu sub-20 de l'any passat, quan tot i tenir tres mínimes, es va quedar fora. "Esperava anar i no es va donar. Em vaig treure l'espineta amb l'Iberoamericà i ara, anar al Mundial és una motivació. Que comptin amb tu per una cosa tan gran em fa veure que l'esforç ha valgut la pena", afirma.
El jove atleta de la JAS va aconseguir la mínima fa alguns mesos, amb la Universitat d'Illinois, als Estats Units. No obstant això, fins al seu títol estatal no va poder confirmar al 100% la seva presència a Eugene. "Vaig començar la temporada d'hora, però m'ha anat bé. El cos em diu que ara estic millor i això em fa tenir confiança", admet. Molins va viatjar divendres passat, amb part de l'expedició espanyola, i ja es troba concentrat per competir la matinada de dijous a divendres, en la prova classificatòria dels 1.500. La final serà diumenge, com a tancament de la competició internacional.
El migfondista sabadellenc no partirà enguany com a un dels favorits, però la seva millor marca personal, per sota del 3:40, sí que el situa com un dels candidats des de la barrera. "Vull fer-ho el millor que pugui, fer una bona cursa i veure fins a on puc arribar. Aquestes setmanes he estat preparant-me a consciència i amb disciplina. Seria maco classificar per a la final, ja és un repte important, i lògicament lluitar pel podi m'agradaria molt. Sé que és molt complicat, però no ho veig impossible", assegura amb confiança.
Destaw Tade, d'Etiòpia, i Mohamed Wahid Torech, del Qatar, parteixen com els grans candidats al triomf, amb marques personals sobre el 3:36. Per darrere, Ojiro Honda, David Kapaiko Sekento o Filip Toul també tenen opcions, amb bons temps en la temporada. "Jo sé que hi ha atletes amb millor marca, però tinc capacitat de vèncer gent més ràpida. Al final, en una cursa tots sortim del mateix lloc i hem de fer la mateixa distància. Les marques anteriors no defineixen què passarà", diu. "És important tenir cap i mentalitat per no deixar-se portar. Quan estigui allà veuré com es dona la cursa, estic preparat per moltes situacions", afegeix. Un nou repte i una oportunitat històrica.