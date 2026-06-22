Pol Molins, or als 1.500 del Campionat Iberoamericà sub-20

Primera victòria en una competició internacional per a Pol Molins, que es va imposar en la prova dels 1.500 m del Campionat Iberoamericà sub-20. El jove migfondista sabadellenc va aconseguir el triomf amb un temps de 3:46.10, en una cursa que va dominar en tot moment. "Significa molt per a mi aquesta victòria. Era una cursa que l'havia de fer amb molta serietat. Aconseguir una medalla en una competició internacional és maco. La clau era ser pacient i esperar el moment per saber mantenir la posició. Pensar sempre de forma positiva per aconseguir el repte", deia després del triomf.
Molins va ocupar les posicions capdavanteres des de l'inici, però no va ser fins al tram final del primer 500 que es va situar en un primer lloc que ja no va deixar anar. En els últims metres, fins i tot va aconseguir una distància còmoda sobre els seus perseguidors per acabar de tancar un triomf molt clar i un or merescut amb un temps inferior a la seva millor marca en la prova, assolida fa unes setmanes, però suficient per guanyar amb solvència, per davant del salmantí Álvaro González (3:47.08) i el peruà Edwar Rely Márquez (3:47.56).
D'aquesta manera, a més, el sabadellenc aconsegueix un èxit que serveix per recordar el seu avi, el Josep Molins, que va aconseguir dues medalles de plata el 1960, en la primera edició de la competició. "Li dedico la medalla als meus dos avis, que van morir fa un temps i sempre em van ajudar en tot", afirmava el jove migfondista, en un emotiu reconeixement. Un èxit més per a un Pol Molins que ja mira a l'horitzó amb el Campionat d'Espanya i el Mundial com a grans objectius durant l'estiu. "M'agradaria ser campió d'Espanya de la meva categoria. I, de cara al Mundial, intentaré arribar a la final i lluitar pel podi".
Èxits sabadellencs al català sub-18 i sub-23
D'altra banda, en el Campionat de Catalunya sub-23, la sabadellenca Fatoumata Diallo va aconseguir l'or en el salt d'alçada després de fer una marca d'1.65 metres en el seu primer intent. Diallo va intentar, sense èxit, l'1.70. L'altre or de la JAS en sub-23 va ser de Leyre Hernández amb el seu 11.97 en el pes. També en la mateixa categoria Laura Delgado va ser bronze en el triple salt amb una distància d'11.74 metres en el seu tercer intent.
En categoria sub-18, el gran èxit de la JAS va arribar a través de Berta Galán, or en els 1.500 amb un temps de 4:50.22. També Yamke Diaby, amb 25.00 en els 200 m, i Anna Ribas, en els 800 amb 2:18.07, es van penjar la plata.