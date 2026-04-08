Pol Molins, mínima per al Mundial sub-20: "És increïble obrir la temporada així"

Un nou èxit sota el braç per a Pol Molins en la seva aventura nord-americana. El jove migfondista va aconseguir fa uns dies la mínima per al Mundial sub-20 en la prova dels 1.500 m a la Pepsi Florida Relays amb un temps de 3:41.03. "M'esperava fer la marca aviat perquè em veia molt preparat, però l'he assolit d'hora, realment. És increïble obrir la temporada així i ara el repte en els 1.500 serà baixar aquest temps", assegura mitjà dels germans Molins Rallo.
El sabadellenc, que en els mesos a la Universitat d'Illinois ja ha esmicolat dos rècords estatals en els 1.000 metres i la milla i també un de Sabadell absolut en els 3.000, continua fent camí amb marques espectaculars tot i que només fa dos mesos que va complir els 19 anys. "Els entrenaments fins ara han anat molt bé. Estic en una universitat que cuida molt els seus esportistes i les infraestructures que tenim a l'abast són increïbles. El sistema que utilitzen és similar al que ja feia aquí a Sabadell i això va facilitar molt l'adaptació des del primer moment. Va ser una evolució molt natural, de menys a més", afirma. Tot plegat mentre compagina la seva carrera esportiva amb els estudis d'enginyeria. "L'exigència és molt alta perquè hi ha un gran nivell, però em donen facilitats com a atleta perquè saben que competeixo i això als Estats Units és molt important", diu.
Molins, en la cursa en què va aconseguir la mínima, va ser sisè, a poc més d'un segon i mig del campió de la prova, el marroquí Oussama Allaoui (3:39.45) i fregant un podi que va tancar l'estatunidenc Edwin Klanke (3:39.98). "Va anar bastant bé. Sabia que el nivell seria molt alt i que si aguantava al grup capdavanter la marca podia molt bona. El ritme va ser alt des del primer moment i en molts trams vaig anar tercer. En l'últim 500 vaig intentar marcar la pauta amb els perseguidors, però en els últims metres em va costar una mica més. Igualment, la marca és bona i també em motiva perquè tot just hem començat la temporada d'aire lliure i penso que la puc millorar", apunta.
El migfondista se centra ara a continuar millorant en una temporada que ha començat de forma immillorable, però que encara guarda molts objectius per als pròxims mesos. "M'agradaria ser campió d'Espanya. És un dels reptes. Encara estem decidint en quina prova competiré, segurament els 1.500. Poder anar al Mundial també és un objectiu. Serà una temporada llarga, però espero fer-ho el millor possible", reconeix. De moment, ja té la mínima per al campionat del món que se celebrarà del 5 al 9 d'agost a Eugene, als Estats Units.
Un bronze europeu màster a Polònia
D'altra banda, fa uns dies va finalitzar el 15è Campionat d'Europa màster en Short Track al Kujawsko-Pomorska Arena, de la localitat de Torun, a Polònia, en la pista en què també es va celebrar el Campionat del Món absolut. La Joventut Atlètica va estar representada en la competició continental amb quatre atletes, aconseguint, fins i tot, una medalla de bronze gran valor. Teresa Vegas va ser tercera en la prova dels 3.000 en categoria de W65+ amb una marca de 13:30.64. Només per darrere de la britànica Anna Garnier (13:29.74), amb qui va tenir una lluita aferrissada fins al final per la segona plaça, i Margret Goettnauer (13:26.93), que es va imposar.
Pel que fa a la resta de competidors de la JAS, Francesc Castander, en M55, va ser 19è en els 400, 22è en els 800 i 32è en els 200 m. Jordi Marco, en la mateixa categoria, va aconseguir la novena plaça en el triple salt, mentre que Ricard Rof, l'estadista per excel·lència de l'entitat, va signar un 12è lloc en els 60 m.t., va ser 15è en javelina, 29è en els 60 m i 40è en els 200, tot plegat en el M60. Un balanç molt favorable de la representació local en una competició internacional que va demostrar de nou que l'edat és només un número.