La SWIT Cup tanca la seva quarta edició amb sis campiones diferents

El futbol femení formatiu ha tornat a ser protagonista a Sabadell en la Setmana Santa amb quatre dies de gran nivell als diversos equipaments de la ciutat. La SWIT Cup, més multitudinària i internacional que mai, ha tancat de forma rodona una quarta edició que ha deixat fins a sis campiones diferents, en cadascuna de les categories. Les finals s'han disputat aquest diumenge al camp de gespa natural de Sant Oleguer amb duels molt igualats i molta varietat d'equips en els partits decisius pel títol del torneig.
Han obert foc les més petites, amb l'U10. El Madrid CFF s'ha imposat a la Fundació UE Cornellà en els penals després d'empatar a un en el temps reglamentari de la primera final de la matinal. També des de la capital de l'estat han arribat les guanyadores de l'U12, l'Atlético de Madrid, que en aquest cas sí que ha estat força superior al Fontsanta Fatjó, el seu rival pel trofeu, en un partit que ha acabat amb un 3-0 favorable a les matalasseres. Les categories de futbol-7, amb l'U14, ha portat una alegria en clau local i és que el CE Sabadell ha alçat el títol en una nova final decidida en els penals, després d'igualar sense gols, contra l'EE Guineueta.
En futbol-11, l'U-14 ha portat un dels duels de més renom de la competició amb un duel entre Espanyol i París Saint-Germain que les blanc-i-blaves s'han endut amb un triomf per 3-0. En l'U16, els penals han tornat a decidir les campiones, que en aquesta ocasió han estat les úniques internacionals a guanyar el torneig, amb la victòria del North Carolina Courage, dels Estats Units, contra la Real Sociedad. L'últim partit, en l'U19, ha coronat el Valencia, novament en els llançaments des dels onze metres, davant del Fontsanta Fatjó, curiosament l'únic club que ha pogut repetir final en categories diferents, tot i que no ha aconseguit el títol.
En general, quatre dies de futbol femení de gran nivell en el torneig formatiu més gran del món. Un balanç molt positiu d'una quarta edició que ha tornat a situar Sabadell en l'epicentre internacional durant la Setmana Santa amb la presència de prop de 2.500 jugadores, 168 equips i clubs procedents de dotze països diferents. Es consolida, una mica més, una SWIT Cup que ja mira amb ambició els reptes del pròxim any.