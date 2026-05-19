El CN Sabadell guanya el CN Barcelona i es classifica per a la final pel títol de lliga

El CN Sabadell lluitarà fins al final pel títol de lliga per quarta temporada consecutiva. Els de Quim Colet s'han imposat amb solvència al CN Barcelona (14-12) en el tercer partit de les semifinals a Can Llong amb una actuació convincent i sòlida. L'equip sabadellenc, amb molta intensitat i encert, ha estat superior des de l'inici i ha aconseguit la classificació.
El duel ha començat amb ritme, com era d'esperar. Ha obert el marcador el conjunt visitant en un bon moviment a la boia d'Aleksandar Velkov, però el Club ha reaccionat i ha capgirat el resultat en els instants posteriors. Primer Rafa Vergara ha igualat des de posició cinc i, poc després, Fede Panerai ha fet el 2-1. Malgrat que la resposta barcelonina ha arribat en un golàs de Van der Weijden, Sergi Cabanas ha fet el 3-2 i Edu Lorrio ha tancat la seva porteria un bon grapat de minuts. Amb quatre intervencions consecutives, el madrileny ha mantingut l'avantatge local al final del primer període, després d'un tram de moltes protestes als àrbitres dels barcelonins.
En el segon, Jan Pérez ha iniciat un gran parcial sabadellenc amb una bona maniobra a la boia. Alberto Barroso ha desfet l'entremat defensiu visitant després de tres aturades d'Óscar Matarredona i ha començat a obrir una escletxa gairebé definitiva en el marcador. Pep Bonet en una bona recuperació i contra ha fet el 6-2 i Andrei Iosep ha demanat un temps mort per frenar la sagnia. Lluny de la realitat, Kosta Averka i Pérez han tornat a colpejar per situar el +6. Ha trencat la sequera del CNB Pol Daura amb un golàs des de sis metres i, poc després, Pol Gomà també ha retallat, però les dues dianes han estat contrarestades per un Rafa Vergara que amb llançaments llunyans ha anotat consecutivament per deixar el 10-4 al descans llarg.
A la represa, l'anada i tornada dels darrers deu minuts ha frenat lleugerament. Tots dos equips han agafat aire per continuar el combat. El Barcelona ha intentat retallar, però en l'intercanvi de cops, tot ha continuat igual. Taiyo Watanabe, en una contra, Daura des de sis metres i Van der Weijden, de penal, han escurçat la distància per moments, tot i que s'han trobat amb l'encert de Cabanas, en superioritat, un Vergara pletòric i Barroso al límit del temps per mantenir la distància de sis gols abans de l'últim quart (13-7).
Amb el partit pràcticament sentenciat, el Club ha estalviat esforços i ha anat mantenint la còmoda renda al capdavant. Van der Weijden, de penal, ha tornat a retallar, Averka en una superioritat ràpida ha resposta i Lorrio ha tornat a protagonitzar diverses intervencions per acabar de certificar el triomf abans de cedir el seu lloc al jove Noah Romeva en l'últim minut del duel. Watanabe, Daura, Victor Andrade i Van der Weijden han fet el 14-12 definitiu. El primer partit de la final pel títol de lliga serà a la Sant Sebastià de l'Atlètic Barceloneta aquest diumenge.