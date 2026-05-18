Primer podi a la Fórmula E per a Pepe Martí

No era un objectiu en la seva temporada de rookie, però ho ha aconseguit igual. Pepe Martí va pujar per primer cop al podi en una prova de la Fórmula E. El sabadellenc va ser tercer en la cursa de dissabte a l'E-Prix de Mònaco amb una gran remuntada, i una sanció que el va beneficiar, després de sortir en la quinzena posició. "És molt especial aconseguir el meu primer podi a Mònaco. Estava molt content d'acabar quart, però la penalització del meu company m'ha donat el tercer lloc. És un dia de sensacions agredolces, per aquesta circumstància. Satisfet per sumar els punts i continuar creixent", deia.
El jove pilot del Cupra Kiro va saber sobreviure al caos de la carrera per anar remuntant posicions. Una bona lectura i estratègia del sabadellenc que va aconseguir completar una prova gairebé perfecta per allunyar-se dels focus, els tocs entre monoplaces, sancions i problemes tècnics per superar rivals fins a finalitzar en la quarta posició. Finalment, una sanció al seu company d'equip, Dan Ticktum, que havia finalitzat tercer, li va permetre assolir el podi per primer cop des que va començar la seva aventura en el mundial de vehicles elèctrics.
Martí, amb aquest resultat, es converteix en el primer pilot espanyol a pujar al podi de la categoria, superant el quart lloc de Jaume Alguersuari. Lògicament, també és la seva millor posició en la temporada d'estrena a la disciplina. En la cursa de diumenge, el sabadellenc es va haver de retirar després d'un toc amb Nick Cassidy que el va deixar fora de combat. Igualment, un balanç molt bo del cap de setmana per a un Pepe Martí que suma quaranta punts en la classificació general de Fórmula E i ocupa l'onzena posició, a només un punt del top-10. La pròxima prova serà a Sanya, la Xina, en l'inici de la gira asiàtica.