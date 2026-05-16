El CN Sabadell guanya el CN Barcelona i recupera el factor piscina a la semifinal de la lliga

Exhibició defensiva del CN Sabadell a la Nova Escullera. El conjunt dirigit per Quim Colet s'ha imposat per 4-8 al CN Barcelona en el segon partit de les semifinals pel títol de lliga. Els sabadellencs, sense marge d'error després de l'ensopegada de la setmana passada a Can Llong, han pogut superar l'equip local en una actuació coral que permet recuperar el factor piscina de cara al tercer duel de l'eliminatòria, que es disputarà el pròxim dimarts, a les 20 h, de nou a 'La Bombonera'.
A la Nova Escullera, el marcador s'ha obert de pressa. En una de les primeres accions, Òscar Asensio ha inaugurat el comptador del Club, que ha apostat les seves opcions a un treball defensiu immaculat. De fet, en el primer període, els barcelonins gairebé no han gaudit d'opcions de llançament. També hi ha hagut una dosi de tensió amb una doble expulsió definitiva de Van der Weijden i Alberto Barroso, un a cada banda. A l'equador del quart, Tiago Carrió ha fet el segon. La resposta dels locals ha arribat en una diana de Taiyo Watanabe que ha trobat la reacció immediata de Sergi Cabanas, amb l'1 a 3.
En el segon quart, Kosta Averka ha obert escletxa de penal i, malgrat que Aleksandar Velkov ha retallat, el conjunt sabadellenc ha gaudit de bones oportunitats d'ampliar la renda, sense encert. Tampoc els locals han trobat el forat en una defensa que no ha concedit gens. Ha estat després del descans llarg que Rafa Vergara ha tornat a situar el +3 i, poc després, Fede Panerai ha posat la màxima diferència en el marcador favorable al Club. Edu Lorrio també ha crescut amb el pas dels minuts i ha evitat qualsevol opció de remuntada del CNB. Pol Gomà ha fet el 3-6 abans del darrer quart.
Malgrat que la diferència era curta per la superioritat real dins l'aigua, el CN Sabadell no s'ha posat nerviós i ha mantingut la solidesa, amb bones aturades de Lorrio, i també ha pogut colpejar en els moments clau. Asensio ha tornat a situar els quatre gols de marge, Averka ha fallat un penal i Watanabe ha donat les últimes esperances als locals, però en el tram final, el mateix Averka ha signat la sentència definitiva amb el 4-8. Un triomf d'equip gran del Natació Sabadell que buscarà la seva quarta final pel títol de lliga consecutiva en el tercer partit de l'eliminatòria.