El CE Sabadell afronta la penúltima final de la lliga en un ambient de gala

La primera jornada unificada de la temporada al grup 2 de Primera Federació es disputa aquest dissabte a les 21 h (en directe a LaLigaPlus, Football Club i el multi de Movistar Plus). Promet emocions fortes. Per al CE Sabadell, tots els sentits estan posats a guanyar l’Antequera a casa, però també tothom estarà pendent de què passa al Nuevo Pepico Amat, amb el duel directe entre Eldense i Atlético Madrileño. En qualsevol cas, fer la feina i veure fins a on s’arriba. Sobre el paper, la premissa és clara.
Tot plegat, en una Nova Creu Alta que ja ha esgotat els bitllets al gol nord, la tribuna i el lateral. Serà la millor entrada de la temporada indiscutiblement, superant els més de 9.000 del partit contra el Real Murcia. L'Ajuntament ha tornat a habilitar zones d'aparcament al Club Natació i al Tennis Sabadell, a més de reforçar el servei d'autobusos per a l'enfrontament. El club també organitza una FanZone al carrer de l'Apúlia en la prèvia del duel. "És brutal. Està sent una temporada memorable i que ens està permetent viure coses molt maques. Hem connectat amb l’afició i ho estem gaudint al màxim. Volem que sigui un gran dia", assegura Ferran Costa, que complirà el primer partit dels tres partits amb què ha estat sancionat per l'expulsió de divendres passat.
Tota la plantilla disponible per al duel
Els arlequinats arriben en la segona posició del grup, a un punt del líder i un per sobre del tercer. Un final de lliga d’infart en què caldrà jugar amb serenor i sense pressions innecessàries. "Tots els jugadors són molt millors ara que a principi de temporada. Això és perquè amb les experiències que hem viscut, hem crescut individualment i com a grup. És evident que el partit de dissabte no és com el de la primera jornada, però no hem de lluitar contra això, ho hem d’entendre. Haurem de jugar amb seny, pit i collons. Necessitem les tres coses i equilibrar-les", assegura el tècnic.
Per primer cop aquesta temporada, Costa tindrà tota la plantilla a disposició. En el moment clau. "Demostra que arribem en un bon moment físic. Augmentar la competència i l'exigència en el dia a dia sempre és positiu", reconeix. Les novetats a la convocatòria són el retorn de Kaiser després de la sanció i la recuperació de Ton Ripoll i Xavi Moreno, després de tres i un mes i mig de baixa, respectivament. També estarà disponible Jan Molina, que ja va ser present a Alcalá en la jornada anterior.
Un dels millors visitants, amb alguna baixa sensible
Al davant estarà un Antequera que és un dels millors visitants de la categoria: és l’únic que ha guanyat a Elda aquesta temporada i arriba al duel després de certificar la permanència matemàticament amb el seu triomf contra el Teruel en la jornada passada. Van començar amb dubtes i mals resultats, però des de l’arribada de l’exarlequinat Abraham Paz a la banqueta van redirigir el rumb i, finalment, han aconseguit una salvació còmoda a dues jornades per acabar la lliga. L'al·licient que tenen en els partits restants és assaltar una de les places de Copa del Rei.
"És un equip que té moltes capacitats. Tenen desequilibri per fora, se senten còmodes amb la pilota i també saben generar en transició. Condicionen els rivals a l’hora d’atacar, precisament per aquesta amenaça. Han fet una gran temporada i haurem d’estar al nostre millor nivell per sumar els punts", analitza Costa. El conjunt malagueny no podrà comptar amb el seu millor jugador, Luismi Gutiérrez, que va ser sancionat amb dos partits després de veure la vermella directa contra el Betis Deportivo, tampoc amb Marcelo Ribeiro, que va ser expulsat la setmana passada, ni els lesionats Jonathan Biabiany, Raúl Giménez i Moi Parra.
Cap precedent a la Nova Creu Alta
Pel que fa als precedents, a la Nova Creu Alta el duel és inèdit. Mai s'han enfrontat els dos conjunts en territori sabadellenc. De fet, l'únic partit oficial que han jugat Antequera i Centre d'Esports en la seva història és el de la primera volta, a El Maulí, en què el marcador no es va moure (0-0). Era tot just la jornada 6 i el Sabadell encara no havia perdut, però tenia alguns problemes amb el gol, mentre que el conjunt malagueny no havia guanyat. Ha plogut, i molt des d'aquell dia. Ara, un enfrontament que pot ser definitiu pels interessos arlequinats, en un ambient de luxe i en la penúltima final de la lliga d'una temporada que pot ser històrica.