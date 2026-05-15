L'Astralpool CN Sabadell busca una remuntada impossible al Pireu

És pràcticament creure en un impossible, però sense res a perdre, es pot donar un ensurt a Atenes. L'Astralpool CN Sabadell visita el Pireu en la tornada dels quarts de final de la Champions, aquest dissabte a les 18 h. Les de David Palma s'enfronten a un Olympiacos que va deixar la seva classificació per a la final four de la màxima competició continental pràcticament enllestida en el duel d'anada, amb un triomf contundent per 12-17 a Can Llong. "Serà un partit complicat. No vam tenir una bona actuació a casa. Arribàvem amb la Isabel Williams molt just, només havia entrenat tres dies, i ens va costar molt", recorda el tècnic.
Ara, les sabadellenques buscaran donar una sorpresa majúscula. Remuntar cinc gols al Pireu és un repte gairebé impossible, però la clau està a afrontar el partit amb l'única intenció de competir a un bon nivell i poder guanyar. "A l'esport, tot va de competir i penso que, encara que és molt difícil, tenim una oportunitat. He viscut situacions al revés, de tenir una gran renda favorable, i si no va de cara sempre entren els nervis. És el que buscarem, que es posin nervioses. No tenim res a perdre i ens hem de guanyar l'oportunitat de fer-les patir. Hi ha possibilitats i ho hem d'intentar", assegura un David Palma que, en cas d'eliminació, viurà el seu últim partit de Champions com a entrenador de l'Astralpool.
El masculí, sense marge d'error a la Nova Escullera
D'altra banda, unes hores abans de l'eliminatòria europea, el CN Sabadell masculí buscarà el seu primer triomf en el play-off pel títol de lliga. Els de Quim Colet visiten, dissabte a les 13:30 h, la Nova Escullera en el segon partit de la semifinal, contra el CN Barcelona, que va ser tercer a la lliga regular. El conjunt barceloní es va imposar en l'enfrontament disputat a Can Llong la setmana passada en els penals (19-20) després d'un duel marcat per la polèmica, amb 24 expulsions en contra dels sabadellencs que van ajudar els visitants a ficar-se en la lluita pel triomf quan la renda era força desfavorable.
A la piscina barcelonina, el Club intentarà recuperar el factor piscina després de la derrota a casa. Com a precedent esperançador, fa dues temporades el CNB també va aconseguir la victòria en el primer partit a Can Llong i després va perdre els dos següents. En la 24-25, la classificació a la final també es va decidir en el tercer enfrontament de la sèrie que enguany seria el pròxim dimarts. L'únic enfrontament entre tots dos aquesta temporada a Barcelona es va saldar amb triomf local, en l'única ensopegada de la lliga regular del CN Sabadell a domicili. Caldrà donar-li la volta per continuar amb opcions. Això sí, de la mateixa manera que Palma es pot acomiadar de la competició continental, Colet ho farà de forma definitiva si el seu equip cau a la Nova Escullera. No és el final que es mereix una etapa tan exitosa.