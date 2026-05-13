L'afició del CE Sabadell exhaureix les entrades visitants contra el Tarazona en menys de quinze minuts

El CE Sabadell ha anunciat aquesta tarda que el Tarazona havia posat a la venda 300 entrades visitants per comprar al seu web a un preu de 20 euros. El portal de venda de tiquets del club local ha col·lapsat amb una llista d'espera inacabable i, en menys d’un quart d’hora, han volat totes. Molts arlequinats s'han quedat sense. Sembla que fins a la conclusió de la jornada 37 no se sabrà si s’ampliaran les localitats.
El conjunt aragonès podria arribar salvat, depenent de si guanya i el Nàstic no ho fa contra l'Europa a casa, o bé si empata i els tarragonins perden, però també podria arribar amb l'aigua al coll si cau en el seu duel directe contra el Betis Deportivo. L'enfrontament de la jornada 38, per cert, es disputarà dissabte 23 de maig a les 18:30 h en horari unificat. El club arlequinat ha comunicat que en els pròxims dies informarà sobre la logística de planificació d'autocars per al desplaçament.
Més de 2.400 entrades venudes per al partit de dissabte contra l'Antequera
Abans, però, el Centre d'Esports viurà el que pot ser l’últim partit a casa de la temporada. De fet, si ho és, voldrà dir que s'ha aconseguit el primer lloc i l'ascens directe. El club ja fa dies que ha posat en marxa la maquinària per poder aconseguir la millor assistència possible en un duel clau per a les aspiracions del conjunt arlequinat. Segons les últimes informacions del Sabadell, ja s’han venut més de 2.400 entrades per al duel de dissabte a través de la pàgina web i a oficines.
Davant del Real Murcia, en l’últim partit a casa, es van superar els 9.000 espectadors i tot indica que contra l’Antequera es podria fins i tot arribar als 10.000, una xifra que no s’aconsegueix des del famós duel contra l’Algeciras de l’última jornada de la 22-23, amb el fatídic desenllaç. Per a afavorir l’assistència i animar la gent, el Centre d’Esports ha anunciat una FanZone, amb inflables, activitats, música i foodtrucks, en la prèvia de l’enfrontament, al carrer de l’Apúlia, davant de l’Olímpia.
Homenatge als herois de l'últim ascens
Al partit de dissabte també hi haurà una dosi d’emocionalitat i record, per als més nostàlgics, amb un homenatge als herois de l’últim ascens a Primera Divisió, l’any 1986. El pròxim dilluns farà quaranta anys exactes de la fita. La plantilla i cos tècnic que van aconseguir l’històric ascens seran homenatjats a la Nova Creu Alta en un acte organitzat per la Comissió de Memòria Històrica del CES, aprofitant la xifra rodona.