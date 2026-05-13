Tretze medalles amb accent sabadellenc a l'estatal de jujitsu

Gran balanç per al CFC Sabadell en el Campionat d'Espanya de jujitsu celebrat a Alcobendas, Madrid, el cap de setmana passat. En total, l'entitat sabadellenca va aconseguir penjar-se tretze medalles, entre la categoria sènior, màster i la de kids del torneig estatal.
En sènior, els competidors locals es van penjar dos ors. Pol Ulloa va imposar-se en la categoria de -62, guanyant en la final al peruà Daniel Josué. També en clau local, en la categoria, Carlos Escusa va ser tercer. L'altre primer lloc el va aconseguir Miriam Gómez en -52, després de guanyar la cubana Nachel Duardo. Gómez va obtenir també una plata, després de caure contra Soraya García. Adrián Cejas, per la seva banda, va aconseguir un bon tercer lloc en una altra disciplina de -62, per darrere de Jorge Guijarro i Jonathan Jara.
En màster, a la categoria de +41 i -86, Enrique García va quedar segon després de caure contra Javier Alejandro Sánchez en el combat pel títol. Pel que fa a la base, en kids, Yaiza Ruiz va penjar-se l'únic or de la delegació sabadellenca en juvenil -46, guanyant a Ayla Santos. Iván López, en infanto-juvenil -42, va aconseguir dues plates, en la categoria amb quimono i sense quimono, perdent la final contra Nacho Gil i Alexander Turlikic, respectivament.
També van finalitzar en segon lloc, Hugo Herrera, en infantil 'B' -38, després de caure contra Daniel Santos; Víctor Torrents, en juvenil -57, contra Álvaro Teruel, i Daniel Núñez, en una altra categoria d'infanto-juvenil 'A' -42, caient davant de Fermín Júnior. La darrera medalla dels competidors sabadellencs va ser un bronze d'Enrique García Jr., en infantil 'A' -32, per darrere només d'Adrián Nieta i Hugo Prats. Una valoració molt positiva i un bon grapat de medalles per al CFC en la competició estatal.