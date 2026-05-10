El filial del CE Sabadell lluitarà fins al final pel 'play-off'

Permanència assegurada i dret a somiar en l'últim partit de la Lliga Elit. El filial del Centre d'Esports es va imposar a l'Atlètic Sant Just (3-1) de Conrad Garcia a l'Olímpia en un partit molt complet de tot l'equip. Els arlequinats són ara vuitens i se situen a només dos punts del sisè, el Castelldefels, que també va guanyar el Prat (2-4), i tanca la zona de play-off quan queda només un enfrontament per tancar la temporada regular.
Els de Marc Cabestany van signar una bona posada en escena i, en els primers compassos, ja van tenir oportunitats d'obrir el marcador. Va ser al quart d'hora de joc que una combinació entre els dos juvenils titulars en el conjunt arlequinat, Samu Bauló i Kaua Garcia, van cuinar el primer de la tarda. Bauló va habilitar Garcia a boca de canó per anotar a porteria buida. El mateix Kaua va ser protagonista d'una nova ocasió del filial de fer el segon, amb una passada enrere que no va trobar rematador. Abans del descans, els visitants van donar una passa endavant i van poder igualar, però es van trobar una bona intervenció d'Álex Honrubia.
A la represa, va sortir més agressiu l'Atlétic Sant Just i va trobar, ràpidament, el camí. Jan Antoni González, amb el cap, va igualar l'enfrontament en els primers instants de la segona meitat. Després d'uns compassos de poca producció ofensiva, també per la pluja sobre l'Olímpia, el Sabadell va tornar a trobar el camí a l'equador. Eloi Martínez va aprofitar un mal refús dins l'àrea per superar el porter amb una gran volea des de l'interior de l'àrea. La moral va créixer en els locals i, un altre juvenil, Vincent Pemberton va fregar la sentència.
En el tram final, va arribar el tercer del Centre d'Esports, obra de Mario Torres, amb el cap, després d'una gran centrada d'Izan Rosena. Va poder retallar el Sant Just en una errada d'Honrubia que un jugador visitant va enviar al pal quan el porter era fora de l'àrea i també el Sabadell va tenir alguna bona ocasió per anotar el quart. El marcador ja no es va moure i els punts es van quedar a l'Olímpia. El filial haurà de guanyar el Rubí, setè a la taula, i esperar que el Castelldefels perdi a casa contra el Júpiter si vol aconseguir l'última plaça del play-off en la darrera jornada de competició. En cas d'empat a punts, l'average particular es troba igualat mentre que el general és de +6 per als barcelonins i de +4 per als sabadellencs.