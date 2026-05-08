El CN Sabadell comença el seu camí en el ‘play-off’ d’ascens a Segona

El CN Sabadell vol continuar somiant en l'ascens a Segona i aquest diumenge (12 h) es veurà les cares amb el filial del Pozo Murcia. Els nedadors disputaran l'anada de la primera ronda del play-off a domicili, després de quatre victòries consecutives per alçar-se amb el subcampionat del grup 3. L'última, contra Les Corts per 4-3 a casa. "Hem fet una temporada regular molt bona, arribem en una gran dinàmica i veig l'equip més fort en aquest punt que el curs passat", afirma el míster Jordi Marín.
El primer escull a les fases serà el segon equip d'un dels històrics del futbol sala espanyol, però els sabadellencs confien en les seves possibilitats. "Serà un partit difícil, però tenim les nostres armes. Hem pogut veure alguns vídeos del rival i tenen alguns jugadors que ja han tingut presència a Primera Divisió. Qualsevol et pot marcar la diferència perquè tenen molt talent". De fet, l'any passat van caure eliminats contra un altre filial, el d'Indústries Santa Coloma. "Aquesta experiència ens servirà per afrontar la ronda amb més maduresa".
Tot i que arriben amb més fortalesa física i mental a l'eliminatòria, els blanc-i-blaus tenen dues baixes importants: Manu Kawa i Octavi Ribé. "Cap dels dos podrà jugar aquest primer partit. Esperem recuperar Kawa per la tornada, tot i que és complicat", lamenta Marín. Un duel que disputaran al Pavelló Nord. "Li donàvem molta importància a quedar segons per jugar el segon enfrontament a casa. Això ens permet gestionar millor l’eliminatòria, però hem d’intentar portar un bon resultat".
L'ambició és absoluta, però l'entrenador fa èmfasi que era molt difícil millorar els resultats de l'any anterior i cal donar-li valor. "Tenim moltes ganes de superar el repte i passar la primera ronda. Som un equip molt familiar i treballador. Tots els futbolistes miren pel bé col·lectiu i han tirat endavant situacions complicades", sentencia. Diumenge a les 12 del migdia, el primer assalt amb el Pavelló José Mª Cagigal com a escenari de luxe. La tornada es disputarà la setmana que ve, encara amb la data per determinar. En cas de continuar endavant, a la segona ronda de play-off, entraran els campions de cadascun dels sis grups de la Segona B. Així doncs, el CN Sabadell vol posar la cirereta a una temporada excelsa amb l'ascens a la plata nacional.
Primera oportunitat del FSSF de certificar la permanència
Precisament a la segona categoria, però femenina, vol continuar la pròxima temporada el FS Sabadell Femení. L'equip dirigit per Xavi Muñoz, després d'una setmana d'aturada, visita el Txantrea, cinquè classificat, aquest dissabte (16 h). A dues jornades per acabar la lliga, les arlequinades ocupen la desena posició amb quatre punts de marge respecte a la zona de descens, que marca l'AECS Hospitalet, que serà el rival en l'últim partit de la competició a Can Balsach.
Per evitar una darrera jornada d'infart, els comptes del conjunt sabadellenc són fàcils. Un triomf a la pista del conjunt navarrès asseguraria la salvació. Si no guanyen, ja es posen en marxa les calculadores. El FS Sabadell Femení, si empatés o perdés, necessitaria que Feme Castellón no guanyés el seu duel a casa contra l'Hispania Yecla, just per sota de les castellonenques, però sense opcions d'atrapar el conjunt arlequinat, o bé que perdés l'Hospitalet, que rep el cuer, Avenida Alagón. Si les riberenques empatessin, les de Muñoz en tindrien prou també amb la 'x' en el seu duel, per no jugar-se la temporada en l'últim enfrontament de l'any.