Pep Bonet, el waterpolista que tenia por de no fer peu i ara és clau al CN Sabadell

Si al diccionari aparegués el concepte 'home d'equip', en l'exemple al costat de la definició sortiria el nom del Pep Bonet. El jove defensor ja sembla un veterà al CN Sabadell, club en què ha estat tota la vida competint. "Vaig començar amb els cursets de natació i, un dia, vaig veure com entrenaven els waterpolistes i em va cridar molt l'atenció. Quan vaig saber que no tocaven de peus a terra a la piscina em va fer molt enrere", recorda. Finalment, ho va provar igualment als set anys i ja s'hi va quedar.
Tot i que reconeix que "nedar no és el meu fort", Bonet ha construït una personalitat i estil de joc que sempre fa millors als seus companys. En edat infantil va començar a destacar i als quinze anys ja va debutar amb l'equip absolut. "Sempre he intentat fer cas als entrenadors, treballar al màxim i aprendre de tothom. Quan feia segon de batxillerat ja em van donar casquet amb l'absolut. Al principi, en els entrenaments, sentia com si estigués jugant contra parets. La diferència era enorme", admet. En un esport en què els grans focus sempre van cap als golejadors, el sabadellenc va preferir especialitzar-se en la defensa. "Sempre m'ha agradat defensar, ja de petit. No hi ha molts jugadors específics de defensa i això també m'ha ajudat a pujar més de pressa. Al final, trobes la joia a fer bloquejos o empènyer el boia", assegura.
Allunyat dels grans focus, va anar consolidant-se a l'equip fins a convertir-se en una peça clau en el club de la seva vida. Ja són sis temporades a la plantilla de l'equip absolut, tot i que encara té 22 anys. "Jo estic enamorat del Club, he passat la meva vida sencera aquí. Penso que ells, en el seu moment, van fer una aposta clara per mi i jo sempre he apostat també per continuar", afirma. En els últims temps, els minuts dins l'aigua han anat creixent i la seva importància en l'entramat defensiu sabadellenc, també. "Jo vaig fent. La meva sensació és que tampoc he canviat molt, però l'exigència clarament ha anat pujant amb l'equip i aquí continuo", diu.
Debut internacional amb la selecció
El seu bon paper li ha obert la porta, molt recentment, fins i tot del waterpolo internacional. El Pep Bonet es va estrenar amb la selecció espanyola fa unes setmanes, en la Division I de la World Cup, en què el combinat estatal va aconseguir finalitzar en primer lloc i va tancar la classificació per a la fase final de l'estiu. "Va ser de zero a cent en tres dies. Primer em van dir que aniria a entrenar, que ja no m'ho esperava, i de cop ja em van comunicar que viatjava a Grècia. Tot l'equip em va acollir amb els braços oberts, va ser una experiència increïble", explica. L'estrena va ser immillorable amb el triomf final de la selecció.
Tot i que les baixes de jugadors importants com el Miguel de Toro o el Roger Tahull va afavorir la seva presència a la llista per al torneig, l'ambició és poder entrar de forma més constant en els entrenaments del combinat espanyol. "Jo em veig preparat. El David Martín (seleccionador) m'ha transmès la seva confiança i veure que es valora la teva feina sempre és maco", apunta. Una nova vivència per a un treballador silenciós que continua creixent dins l’aigua. "Sempre m'intento fixar en els meus companys i rivals per millorar. Aquesta temporada, per exemple, el Martin (Famera) o el Jack (Larsen) m'han ensenyat molt. El que fan amb la força de cames em sembla increïble. He tingut la sort de coincidir amb grans jugadors que m'han ajudat molt", admet
Arrenca el 'play-off' contra el CNB
Ara, Bonet i els seus companys al CN Sabadell afronten l'últim repte de la temporada. El play-off pel títol de lliga de la Divisió d'Honor masculina de waterpolo. El conjunt dirigit per Quim Colet rep el CN Barcelona, dissabte les 12:45 h a Can Llong, en el primer partit de les semifinals. Els sabadellencs van finalitzar la fase regular com a segons, mentre que els barcelonins van ser tercers. "Sempre ens posen les coses molt difícils, però arribem en un bon moment i la motivació és màxima. Tenim molta gana i estic convençut que anirem a totes contra qualsevol rival que es posi al davant", assegura.
Serà un play-off especial perquè serà l'últim per a Colet al capdavant de l'equip. "Ha estat el meu entrenador durant molts anys i m'ha ajudat molt. És una figura clau per mi", diu. "Volem lluitar fins al final per a aconseguir el títol que seria un acomiadament extraordinari per tot el que ha fet el Quim per l'equip en aquests anys. Crec que el faríem plorar i tot, si guanyem", afegeix entre riures. El Club haurà de guanyar dos partits per a arribar, un any més, a la final de la competició en què el rival serà, si no passa res estrany, l'Atlètic Barceloneta, que s'enfronta al CN Terrassa a l'altra semifinal. El CNS buscarà ara un últim gran cop sobre la taula abans del canvi d’etapa a la banqueta, i Bonet ho té clar: "Ens ho deixarem tot".