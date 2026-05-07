Sergi Cabanas i l'OAR Gràcia es coronen com a nous reis de l'esport sabadellenc

L'esport sabadellenc s'ha engalanat aquest dijous al vespre amb la 72a Festa de l'Esport. El Teatre Principal ha acollit desenes de personalitats, esportistes i representants dels clubs i entitats de la ciutat, també amb bona presència d'institucions federatives de diversos esports i en una gala amb gran ritme musical i actuacions de dansa i espectacles durant tot el vespre. Els grans triomfadors han estat Sergi Cabanas, waterpolista del CN Sabadell, que ha rebut el premi a millor esportista de l'any, i l'OAR Gràcia, que ha estat escollit com a millor entitat.
L'acte, presentat pels periodistes Sergi Garcés i Núria Garcia, ha arrencat amb la regidora d'esports, Montse González, donant la benvinguda en el tret de sortida d'una nit màgica per a l'esport local. "Sabadell no només es vesteix d'esport, es reuneix per posar en valor tota aquella pràctica que serveix per fomentar valors i disciplina. No tindria sentit sense el compromís i energia col·lectiva que defineix la nostra ciutat. La vostra feina va molt més enllà de la competició. Darrere de cada equip hi ha un projecte humà i això és el que fa gran l'esport", afirma. "No podem tolerar cap falta de respecte o signe de violència en el nostre esport. Necessitem de tothom perquè és responsabilitat de tots", ha proclamat.
El primer premi de la jornada ha estat per a les entitats de promoció esportiva. Representants de Club Gimnàstic Catalunya, Club Patí Ciutat de Sabadell, Falcons Sabadell AE, Sabadell Pickleball Club i Unió Excursionista de Sabadell han estat els reconeguts. Posteriorment, ha estat el torn dels esportistes joves, de projecció, en què els guardons han anat per a Aina Morral (natació artística), Paula Carrasco (waterpolo), Biel Moya (hoquei patins), Iker Rodríguez (futbol) i Àlex Pozzato (vòlei).
Els finalistes dels principals premis han tingut el seu moment sobre l'escenari, minuts abans de conèixer els guanyadors, i el següent premi que ha estat entregat ha anat per a les entitats d'aniversari. La Fundació Privada Idea i la Penya @rlekinats.com han celebrat els 25 anys, mentre que l'Agrupació Artística de Modelistes Aeronavals ha rebut un reconeixement pel mig segle de vida. I d'entitats que fa molts anys que promouen l'esport, d'una manera o altra, s'ha passat al reconeixement a la trajectòria i la dedicació a l'esport sabadellenc, i en aquest cas també badaloní, que ha anat al president del Creu Alta Sabadell Bàsquet, Enric Campos.
S'ha continuat amb la promoció de l'esport femení, que ha estat per a la Unió Ciclista de Sabadell, per l'organització del primer Campionat de Sabadell Femení. El guardó per la promoció de l'esport per a persones amb capacitats diverses ha estat atorgat al Club Esportiu Su-ba-lee i la disciplina que practiquen, el parapoomsae. El Memorial Joaquim Gorgori, al periodisme esportiu, ha anat per a Quim Domènech, vicepresident executiu de DAZN, que ha rebut el guardó a mans de l'Aleix Parisé, l'últim guanyador. "Aquest reconeixement m'arriba en un moment que em sento profundament connectat a la meva ciutat. Des de petit em van transmetre l'amor per Sabadell i per l'esport. Són uns valors que intento transmetre a les meves filles. Com més viatjo pel món, més m'adono del potencial que tenim a casa i més orgullós em sento de ser de Sabadell", ha afirmat, emocionat, Domènech.
Immediatament després, l'esport escolar ha estat reconegut amb el premi de promoció per a l'Institut Escola Virolet. El guardó per la tasca arbitral ha anat a l'Oriol Cartiel, nomenat millor àrbitre de tota la Tercera Federació de futbol de la temporada 24-25. El secretari general de l'esport de la Generalitat, Abel Garcia, ha volgut destacar "l'orgull de formar part d'una ciutat que fa molt temps que va entendre que l'esport és una política pública essencial. Forma part de Sabadell i quan s'aposta per l'esport va molt més enllà que la competició, va pels valors, la disciplina, l'esforç i la qualitat de vida dels ciutadans", ha assegurat el sabadellenc d'adopció.
Els últims premis, a part dels dos principals, han estat per a SWIT SPORT, amb el reconeixement per l'organització d'un esdeveniment, el seu cas la SWIT Cup. Abans de conèixer l'entitat i l'esportista més destacats de l'any ha arribat un dels guardons més nous, el de l'excel·lència esportiva, que ha estat per a dos referents de l'esport sabadellenc que van finalitzar la seva carrera: la waterpolista Mati Ortiz i el porter de futbol Jordi Masip. També s'ha entregat la menció especial, ja habitual, al Club Natació Sabadell.
Tot plegat ha servit com a preàmbul d'un dels moments més esperats: el premi a millor entitat. El reconeixement ha estat per a l'OAR Gràcia, després d'aconseguir l'ascens esportiu a la Divisió d'Honor Or, segona categoria estatal que no van assumir pel cost econòmic. "És molt maco rebre aquest premi quan més ho necessitem. Vull agrair el jurat per creure que mereixem el guardó. Estem passant un moment crític i hi ha hagut una reolvució social que ens encoratja a seguir", ha dit el president, Salva Gomis, visiblement emocionat. El podi l'han completat el Cercle Sabadellès i el Tennis Sabadell, en el segon i tercer lloc, respectivament. La resta d'entitats finalistes han estat el Centre d'Esports Sabadell, el Club Esgrima Jaume Viladoms, el CE Gadex, el FS Sabadell Femení, la Joventut Atlètica de Sabadell, el Motor Club i la Societat Coral Colón.
I finalment, ha arribat el més esperat. El nomenament del nou rei de l'esport sabadellenc. El premi ha anat a Sergi Cabanas, waterpolista del CN Sabadell que es va proclamar campió del món amb la selecció espanyola l'estiu passat a Singapur. "Vull agrair el jurat per la confiança. Els dos anys que he estat fora de la ciutat m'han fet veure que Sabadell és esport i el Club molt més que una entitat esportiva", ha afirmat. El segon lloc ha estat per a la nedadora artística Txell Ferré i el podi l'ha tancat la també waterpolista Nona Pérez. Irene González, Diego Mira, Sergio de Celis, Òscar Salguero, Aïcha Camara, Iker Pajares i 'Chus' Oviedo han estat la resta de finalistes.
Ha tancat la Festa l'alcaldessa Marta Farrés: "Vull donar l'enhorabona a tots els guardonats, representeu molt bé la nostra ciutat arreu. Hi ha llocs on es practica esport i hi ha llocs on es viu l'esport i a Sabadell es viu al màxim. És un espai on s'aprèn valors, identitat i és una escola de la vida, també. Aquestes complicitats, el talent i la quantitat d'esportistes que tenim ens fan ser referents. Tenim un ecosistema increïble que acompanya i inspira", admet. Una gran nit per a l'esport i els esportistes de Sabadell que han tornat a donar una bona mostra que el talent local es mou i es troba al centre de la conversa.