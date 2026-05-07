Els sabadellencs Aleix Gómez i Dani Fernández, a la 'final four' de la Champions d'handbol

El Barça va aconseguir la classificació després d'imposar-se en els quarts de final al Nantes d'Ian Tarrafeta

  • Gómez i Fernández, celebrant la classificació per a la 'final four' -
Publicat el 07 de maig de 2026 a les 17:05

Els quarts de final de la Champions masculina d'handbol van tenir un marcat accent sabadellenc. Els tres jugadors locals habituals amb la selecció espanyola es van veure les cares amb un bitllet per a la final four en joc. Finalment, el Barça es va prendre la revenja del duel pel tercer i quart lloc de la temporada passada en la competició continental i van aconseguir continuar en la lluita pel títol. És la vuitena final a quatre consecutiva del conjunt culer que va tenir en el sabadellenc Aleix Gómez el seu principal estendard en l'eliminatòria contra l'HBC Nantes.

Gómez va liderar l'atac blaugrana amb deu gols en la tornada dels quarts en què el seu equip es va imposar per un clar 31-21. En el duel d'anada, a terres franceses, l'extrem format a l'OAR Gràcia també va ser protagonista amb nou dianes, clau per al triomf per 30-32 que va començar a encarar la classificació culer. L'Aleix Gómez buscarà a Colònia el seu quart títol continental. Per al Dani Fernández, que va arribar al Barça l'estiu passat, serà la primera experiència en una final a quatre de la Champions. Fernández va fer tres gols en el total de l'eliminatòria.

Des de l'altra banda de la pista va viure els quarts de final Ian Tarrafeta que haurà d'esperar, com a mínim, un any més per estrenar-se en l'última ronda de la competició europea. El Nantes no podrà repetir presència a la final four en la primera temporada del central sabadellenc, que va arribar a la cita just per una lesió que l'havia tingut fora algunes setmanes. Tarrafeta va fer un gol al Palau en la desfeta del seu equip. El 14 i 15 de juny, el Barça de Gómez i Fernández buscarà el seu catorzè títol continental davant del Füchse Berlin, l'Aalborg i el guanyador de l'eliminatòria entre el vigent campió del Magdeburg i el Szeged, amb avantatge alemany del duel d'anada de set gols.

