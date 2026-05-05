FOTOS | Més participació que mai a la tercera Clean Run Race

La Clean Run Race ha viscut una tercera edició plena d'activitats, amb l'amenaça de la pluja i la presència de prop de mil estudiants al Parc Catalunya. Aquesta alternativa impulsada pel Consell Esportiu amb la col·laboració de la Unió Excursionista de Sabadell i Obra Social SMATSA, vol conscienciar els escolars sobre la importància de reciclar, com també de fer exercici físic. "És una iniciativa molt consolidada a la ciutat, cal que els joves siguin conscients de la transcendència de la sostenibilitat", afirma Montse González, regidora d'Esports.
Enguany hi han participat més centres que mai. "Les escoles repeteixen i ara en tenim una vintena. Els docents es coneixen entre ells i recomanen l'activitat", explica Sònia Rallo, secretària tècnica del Consell. De fet, abans de la gran reunió, cada col·legi fa una activitat prèvia relacionada amb la mateixa temàtica.
"Creiem que unir l'esport amb l'amor al medi ambient és molt important, per això donem suport a l'esdeveniment. Moltes coses que ara ens semblen habituals, abans no les feia ningú", sentència Ramón Brugués d'Obra Social SMATSA. Així doncs, l'objectiu és continuar consolidant la Clean Run Race i fer-la créixer de cara a la pròxima edició.