Sabadell

FOTOS | Nou detinguts en un operatiu de la Policia Nacional contra el tràfic de drogues a Sabadell

S'han registrat set habitatges durant el macrodispositiu

  Dispositiu policial contra el tràfic de drogues a Sabadell
Publicat el 05 de maig de 2026 a les 10:38
Actualitzat el 05 de maig de 2026 a les 11:12

Gran desplegament de la Policia Nacional aquest matí a Sabadell. Els efectius han actuat des de primera hora en set domicilis que estarien relacionats amb el tràfic de drogues, segons han informat des del cos de la policia espanyola. En l'actuació, que s'ha dut a terme al carrer d'Escipió, al barri de Can Puiggener, hi ha hagut un total de nou detinguts, tal com apunten les mateixes veus. Segons ha pogut saber el Diari, hi han actuat una desena de furgonetes i una part del barri ha quedat acordonat per privar l'accés als veïns. 

Estem treballant per ampliar la informació...

Fotos de Juanma Peláez

  • Dispositiu policial contra el tràfic de drogues a Sabadell
