La doctora Joaquima Júdez i Fageda, referent indiscutible en l’atenció a la salut mental i en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, ha mort als 92 anys. Veïna de Sabadell des dels anys 1960, la seva trajectòria ha deixat una empremta tant en l’àmbit sanitari com en el social. La notícia del seu traspàs ha generat una onada de reconeixement. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha expressat públicament que se sent “profundament colpida” per la pèrdua d’“una dona avançada al seu temps i pionera en l’atenció a la salut mental i en la defensa de les persones amb discapacitat intel·lectual”. Farrés ha subratllat que la seva tasca a Fundació Atendis i a la Corporació Sanitària Parc Taulí “va transformar la vida de moltes famílies i va obrir camí en la integració i l’acompanyament de les persones amb necessitats especials”. Ha traslladat també el seu sentit condol a la família,
amics i lamenta la pèrdua d’una figura tan estimada a la ciutat.
Nascuda a Sant Quirze de Besora l’any 1934, Júdez va desenvolupar una trajectòria multidisciplinària com a metgessa, pediatra, psicòloga, psiquiatra i pedagoga. El 1967 va fundar el Centre de Medicina Preventiva Escolar de Sabadell, que va dirigir durant una dècada, així com el Centre d’Estimulació Precoç, un equip pioner destinat a l’atenció de nens amb retard mental fins als sis anys. La seva mirada científica sempre va anar acompanyada d’una enorme capacitat organitzativa que va permetre impulsar projectes innovadors en un temps en què l’atenció a la discapacitat era encara molt incipient. Entre les seves aportacions, destaca la introducció de la integració d’infants amb discapacitat intel·lectual a les escoles ordinàries, una fita que va marcar un abans i un després.
De 2001 a 2013 va presidir l’Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca, entitat que el 2008 es transformaria en la Fundació Atendis, de la qual va esdevenir presidenta d’honor. També va ser membre activa de la Fundació Catalana Tutelar de Discapacitats Mentals i assessora del Consell Professional de la Corporació Sanitària Parc Taulí. En l’àmbit acadèmic, va impartir Psicopatologia Infantil i Juvenil a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Ramon Llull. La seva trajectòria va ser reconeguda l’any 2008 amb la Creu de Sant Jordi. Amb la seva mort, Sabadell perd una de les seves figures més decisives en la transformació del model d’atenció a la discapacitat intel·lectual i la salut mental.