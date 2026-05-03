Sabadell

Ferit greu un motorista en un xoc amb un cotxe a l’avinguda Rafael Casanova

L’accident, aquest diumenge a la tarda, ha mobilitzat quatre dotacions de Bombers i el ferit ha estat traslladat al Parc Taulí

Publicat el 03 de maig de 2026 a les 20:02

Un motorista ha resultat ferit greu aquest diumenge 3 de maig a la tarda en una col·lisió amb un turisme a l’avinguda Rafel Casanova. El sinistre s’ha produït cap a les 18 h.

El ferit presentava afectacions a la cama i possibles fractures de fèmur, maluc i canell. Després de ser atès in situ pels serveis d’emergència, ha estat evacuat en ambulància fins a l’hospital Parc Taulí.

Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions, i la incidència ha quedat resolta aproximadament en una hora.

