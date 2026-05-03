La Festa Major del Torrent del Capellà omple el barri i supera expectatives

La Festa Major del Torrent del Capellà ha tornat a reunir centenars de persones en un cap de setmana marcat per la convivència, la música i les activitats per a totes les edats. Enguany, la celebració ha anat més enllà del que s’esperava i ha deixat molt bon sabor de boca entre l’organització i els assistents.
El president de l’associació de veïns, Mariano Molina, destacava l’èxit de participació: "Hem superat les expectatives en diversos moments. El ‘tardeo’ va començar una mica fluix, però al final es va omplir i va tenir molt èxit". També assenyalava la bona acollida de les activitats més populars: "La revetlla, la paella i les sevillanes han funcionat molt bé, fins i tot millor que altres anys". Tot plegat ha deixat un balanç clar: “Estem tots contents, tot i que cansats”.
Una de les claus de la festa és la implicació del voluntariat. Molina ho subratlla amb contundència: "Sense els voluntaris no tindríem capacitat per fer una festa així". Desenes de persones col·laboren en cada activitat, sovint de manera anònima: "Són persones que no consten enlloc, però sense elles no seria possible".
La programació també ha comptat amb la presència d’entitats com l’Associació Inclusiva de Dones Creatives de Catalunya (AIMCC). La seva presidenta, Pili Cano, explicava la seva proposta: "Som una associació d’artesania i oferim productes fets a mà, com bijuteria, complements o decoració". A més, també organitzen activitats per als més petits: "Fem jocs infantils d’estil antic, com la corda, les gomes o les bales, com quan érem petits".
Per als veïns, la festa és molt més que un esdeveniment puntual. Maria Jiménez, que havia viscut al barri, ho expressava emocionada: "Aquest barri és molt especial per a nosaltres, se’m posen els pèls de punta". Tot i viure ara fora, assegura que hi torna cada any: "La festa la portem a dins".
En la mateixa línia, Isa Nández, veïna del Torrent, remarcava la importància de mantenir la tradició: "El que volem és que la festa no es perdi, perquè és de fa molts anys i forma part del barri".
Tot i l’èxit de la celebració, els veïns també aprofiten aquests dies per fer sentir les seves demandes. Una de les principals reivindicacions és millorar l’espai de la plaça de les Gardènies on es fan les activitats i habilitar-lo també per aparcament. "Voldríem fer la festa en un espai més gran i més obert", explicava Molina. Detallant que en aquest espai hi ha una pista de petanca innecessària. També reclamen un millor manteniment de la zona: "Ens agradaria que arreglessin el terreny perquè estigui en bones condicions", afegia Nández. Unes peticions que busquen garantir que la festa pugui continuar creixent en el futur.
