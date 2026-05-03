El CE Sabadell treu un punt de caràcter davant del Real Murcia amb una gran reacció al tram final

Un empat treballat en una Nova Creu Alta pletòrica, amb més de 9.000 espectadors, del CE Sabadell. Els arlequinats ho han deixat tot per acabar salvant un punt davant del Real Murcia (2-2) en un duel que poc després del quart d'hora de joc ja perdien per dos gols de diferència. Ha trobat el camí el conjunt de Ferran Costa en el tram final, però s'ha quedat a mig camí de la remuntada definitiva. Amb aquest resultat, tot queda igualat al capdavant de la taula per la victòria de l'Eldense, però són els alacantins els que lideren la classificació per l'average particular.
Costa ha presentat un onze amb tres novetats, dues per obligació. Els sancionats David Astals i Kaiser han deixat el seu lloc a Carlos García i un Joel Priego que ha tornat a l'equip després de superar els seus problemes físics. En atac, el golejador a Marbella, Alan Godoy, ha sortit d'inici en la posició de Rodrigo Escudero a la punta, acompanyant Agustín Coscia. El tècnic ha redibuixat l'esquema amb els tres centrals, Eneko Aguilar com a carriler dretà i López-Pinto a l'esquerra.
El duel ha començat amb poc ritme. El Murcia ha tingut més possessió d'inici, però sense generar grans ocasions davant d'un Sabadell que amb bones transicions i joc directe ha fet mal a la defensa visitant. El primer avís ha arribat en estratègia, amb un gol anul·lat per fora de joc a Coscia. En els instants posteriors, López-Pinto ha provat amb un xut des de la frontal desviat i, poc després, ha finalitzat una contra sense encert des de l'interior de l'àrea. Ha perdonat en les seves el Centre d'Esports i no ho ha fet el conjunt murcià quan ha trobat el forat, amb un minut d'autèntic malson a la Nova Creu Alta. En una segona jugada, Pedro Benito ha caçat una pilota a la frontal i amb un xut sec ha superat un Fuoli que podria haver fet més. Potser el seu primer error de la temporada.
Gairebé sense recuperar-se del cop, en una contra, David Flakus ha aprofitat una bona prolongació per anotar un autèntic golàs amb una volea a l'escaire, deixant l'estadi gelat. Ha intentat reaccionar el conjunt arlequinat i ha tingut el gol en una centrada de Priego que Coscia ha rematat fora quan ho tenia tot a favor. Ha pogut ser més grossa la desfeta en una contra que Flakus ha convertit, però que ha estat anul·lada, amb suspens, per fora de joc. Ha mogut la banqueta, desfent el pla inicial, Ferran Costa amb l'entrada de Carlos Alemán per Eneko. En el tram final del primer temps, ha millorat el Sabadell amb aproximacions de perill, insuficients per retallar abans del pas per vestidors.
A la represa, ha tingut la primera ocasió el Sabadell abans de complir-se el primer minut amb una rematada tova de Genar a les mans de Gazzaniga. No obstant això, el Murcia s'ha fet amb el domini del mig del camp i amb possessions estèrils, però llargues ha anat desesperant els arlequinats mentre els minuts passaven. Ha buscat reaccionar el Centre d'Esports amb un triple canvi, incorporant Escudero, Miguelete i Sergi Segura. Ha tornat a fregar el gol, poc després, el conjunt sabadellenc amb una prolongació d'Escudero que ha sortit desviat per molt poc. També ha pogut sentenciar Joel Jorquera en una contra que ha finalitzat amb una rematada al pal.
Ha esgotat les finestres Ferran Costa amb l'entrada de Rubén Martínez per Genar. En el tram final, ha agafat ritme de nou el duel i el Centre d'Esports ha començat a trepitjar àrea amb més freqüència. Ha avisat primer Escudero amb un xut creuat aturat per Gazzaniga i, poc després, Miguelete ha rematat alt des de l'interior de l'àrea en el preàmbul a uns minuts de bogeria absoluta. El Sabadell ha confirmat la seva millora en una jugada per banda esquerra que Bonaldo ha finalitzat amb un gran cop de cap per retallar distàncies.
Menys de dos minuts després, com havia fet el Murcia en el primer temps, ha trobat el premi per partida doble el conjunt arlequinat quan, en una internada de Rubén Martínez, el col·legiat ha assenyalat penal. L'ha revisat l'àrbitre, que ha confirmat la decisió. El mateix Martínez ha transformat la pena màxima, fent creure la Nova Creu Alta amb una remuntada inversemblant. Ha pogut caure dels dos costats en el descompte, però el marcador ja no s'ha mogut. Un punt treballat i patit del Sabadell que, la pròxima setmana, visitarà l'Atlético Madrileño en un duel directe en la lluita pel primer lloc.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Carlos García (Segura, m. 61), Bonaldo, Genar Fornés (Rubén Martínez, m. 71), Eneko Aguilar (Alemán, m. 37), Quadri, Urri, Priego, López-Pinto (Miguelete, m. 61), Godoy (Escudero, m. 61) i Coscia.
Real Murcia: Gazzaniga, Cristo Romero, Moyita, Pedro Benito, Óscar Gil, David Vicente, Joel Jorquera (Bustos, m. 74), Juan Carlos Real (Sekou, m. 67), Flakus (Víctor Narro, m. 78), Héctor Pérez (Isi Gómez, m. 78) i Jorge Sánchez.
Àrbitre: Daniel Clemente (comitè canari). Grogues: Aguilar; Óscar Gil.
Gols: 0-1, Pedro Benito m. 17; 0-2, Flakus m. 18; 1-2, Bonaldo m. 85; 2-2, Rubén Martínez, de penal, m. 89.
Incidències: 9.021 espectadors a la Nova Creu Alta amb una seixantena d'aficionats visitants.