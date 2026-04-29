Dos del Sant Nicolau, a l'All Star de Super Copa: "És una recompensa a la bona feina"

Un any després d'aconseguir l'ascens a Super Copa, el Sant Nicolau ja s'ha assegurat la seva permanència a la categoria, quan encara resten quatre partits de competició. El conjunt dirigit per Jonathan Ramírez va certificar la seva continuïtat matemàtica després d'imposar-se al CB Ipsi (65-61) al Màgic Lau. "Ha estat una temporada complicada, amb algunes lesions i altres situacions que ens han anat condicionants, però estem molt satisfets per a aconseguir l'objectiu. Ara, afrontem el tram final amb més calma i amb l'ambició de guanyar els partits que puguem i acabar el més amunt possible", assegura Emmanuel 'Teddy' Reyes, capità de l'equip.
Els col·legials van arrencar la temporada amb grans resultats, que els van situar en la zona alta durant gairebé tota la primera volta. En la segona, han tingut més irregularitat, tot i que no han patit a la zona baixa en cap moment. Actualment, ocupen la setena posició amb les mateixes victòries i derrotes: tretze. "Vam tenir un molt bon inici i fins a Nadal vam estar en posicions molt altes. L'objectiu sempre ha estat salvar la categoria i sabíem que mantenir el ritme era complicat. Som un equip jove i encara hi ha feina per fer per poder competir amb els millors", diu.
Reyes, escollit per al partit de l'All Star; De la Torre, al concurs de triples
Reyes, precisament, ha estat un dels noms propis de la temporada al 'Lau' amb una feina incansable a la zona i el seu lideratge a la pista. Aquesta gran campanya li ha valgut el reconeixement dels seus rivals, que l'han escollit com a part de l'equip magenta de l'All Star de Super Copa, que se celebra aquest divendres dia 1 de maig al Pavelló Castell d'en Planes de Vic, amb un partit davant de l'equip llima. Tots dos estan conformats per vuit jugadors. "És un gran al·licient per mi poder estar allà, amb els millors de la categoria. Fa molt de temps que treballo al màxim i que els altres jugadors i companys valorin la teva feina i em mostrin el seu respecte és maco. Una recompensa a la feina ben feta", assegura.
El duel consistirà en quatre quarts de deu minuts, com un partit normal. "La meva intenció és gaudir de l'experiència i passar una bona estona. Lògicament, tot i que sigui una exhibició, sempre hi ha un component competitiu que sortirà en algun moment", assegura mentre riu. "Jo representaré el Sant Nicolau, soc un jugador d'equip i els vull representar a tots a la pista. És una satisfacció tenir aquest honor", apunta. No serà l'únic jugador del 'Lau' present a Vic. En el descans del partit, Pere de la Torre participarà en el concurs de triples. Un doble premi a una temporada molt bona dels sabadellencs.