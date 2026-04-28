Victòria clau del CE Mercantil per continuar amb opcions d’ascens a Divisió d’Honor

El CE Mercantil lluitarà fins al final per tornar a la màxima categoria del futbol juvenil, un any després del descens. El conjunt blaugrana va endur-se els tres punts en el duel directe de diumenge al Joan Murtró davant del Badalona (2-0).
L’enfrontament era pràcticament una última oportunitat d’enganxar-se al tren de la zona alta per als d’Arnau Basagaña, que van saber competir i colpejar en els moments clau per a aconseguir la victòria. El golejador Jou Parramona, amb la seva dotzena diana de la temporada, va obrir el marcador poc abans del descans i, fins al tram final, no va arribar la sentència. Va ser al descompte quan Lamine Sagna va duplicar la renda dels locals per a fer esclatar d’alegria la banqueta i celebrar un triomf balsàmic en les aspiracions de l’equip gracienc.
El Mercantil se situa ara en la sisena posició de la taula, a només dos del mateix Badalona, qui marca la zona d’ascens ocupant la segona plaça d’equips ‘A’ que donaria accés a la Divisió d’Honor de la pròxima temporada. Els blaugrana, a més, tenen l’average particular favorable amb el conjunt badaloní. La UE Sant Andreu ja s'ha assegurat l'altra. Resten només tres jornades a Lliga Nacional en què els mercantilistes es veuran les cares amb l’Europa i el Segre a domicili, en l'últim partit, i rebran el Martinenc a casa. Tots tres es troben immersos en la lluita per evitar el descens a Preferent.
Més enllà del Badalona, també es troben amb opcions de lluitar per pujar de categoria la Fundació Reus, amb els mateixos punts que els sabadellencs i, amb menys possibilitats, l'Olot, que té tres punts menys que el Mercantil. Tres finals per poder aconseguir la fita un any després del traumàtic descens de fa un any. La possibilitat és ben viva.