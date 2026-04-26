Un heroic CE Sabadell guanya per la mínima el Marbella i torna a ser líder

Resistència de líder. Resistència d'equip campió. El CE Sabadell ha guanyat per la mínima el Marbella (0-1) al Banús Football Center en un exercici defensiu i de competitivitat heroic dels arlequinats, que han jugat des del minut 5 amb inferioritat numèrica per l'expulsió de Kaiser. Els de Ferran Costa s'han imposat al descompte amb un gol d'Alan Godoy que serveix per tornar a ocupar la primera posició de la lliga tres jornades després. Un triomf cabdal, el tercer consecutiu, per il·lusionar-se amb un equip que continua capficat amb fer història.
D'entrada, Costa ha presentat un onze molt continuista respecte al que va aconseguir el triomf la setmana passada contra l'Hércules a la Nova Creu Alta. De fet, l'única novetat ha estat l'entrada de Genar Fornés per Carlos García. Home per home a la rereguarda. La principal notícia en la convocatòria, el retorn de Sergi Segura tres mesos després.
El pla de partit, no obstant això, ha volat pels aires ja en els primers compassos. Després d'algunes arribades en estratègia a les dues bandes, abans de complir-se els cinc minuts de l'enfrontament, Kaiser ha vist la vermella directa després d'agafar Víctor Sánchez quan marxava cap a la porteria de Fuoli, aprofitant una errada clara del central en sortida de pilota. L'àrbitre ha revisat l'acció, però no ha canviat la seva decisió. Molt coll amunt el duel gairebé des de l'inici. S'ha redibuixat el Centre d'Esports amb Urri a l'eix de la defensa, juntament amb Bonaldo i Genar.
Els arlequinats han esperat en bloc baix, mentre que el Marbella ha monopolitzat la possessió, tot i que sense grans arribades. Sánchez amb un cop de cap alt o Escassi, amb un xut fluix aturat per Fuoli, han tingut les principals oportunitats dels locals. Passada la mitja hora de joc, el Sabadell ha igualat forces sobre el terreny de joc, malgrat l'home menys, i ha començat a trepitjar camp contrari. Fins i tot ha tingut la millor ocasió del primer temps en un llançament de falta de Coscia que ha picat al pal quan ja es cantava el gol. Fins al descans, no hi ha hagut més arribades de perill a cap de les dues bandes.
Ha sortit bé el Centre d'Esports a la represa i ha tingut algunes arribades de perill, especialment en una centrada de Genar que ha rebutjat la defensa quan Coscia ja es trobava en disposició de rematar. La resposta dels malaguenys ha estat en un xut d'Eugeni des de la frontal que ha marxat per poc i, especialment, en una rematada des de l'interior de l'àrea de Cambra que ha tret un defensor gairebé a la línia. A punt ha estat de trobar el premi el Sabadell en una contra que Coscia ha finalitzat superant el porter, però que ha estat anul·lada per fora de joc.
Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de Carlos García per Escudero, tornant a avançar la posició d'Urri al mig del camp, i, poc després, Rubén Martínez i Alan Godoy han substituït López-Pinto i Coscia. Ha continuat amb el domini el Marbella i ha pogut anotar en un xut de Jorge Álvarez desviat. La més clara, no obstant això, ha estat de Cambra en una jugada ràpida dels locals que ha deixat l'atacant sol davant d'un Fuoli que ha salvat el gol amb una aturada estratosfèrica. Ha esgotat les finestres el tècnic amb 'Tito' i Alemán donant refresc a un exhaust Quadri i Aguilar.
I quan tot semblava destinat a un empat, una gran jugada entre Rubén i Genar ha acabat amb Godoy estrenant-se com a golejador a porteria buida i fent delirar la banqueta del Sabadell. L'ha revisat diversos minuts el col·legiat, però no ha trobat la manera d'anul·lar el gol tot i les protestes dels locals. Un etern descompte i el premi a la resistència heroica d'un Sabadell que torna a ser líder. Queden quatre finals. El somni és ben viu.
Fitxa tècnica
Marbella FC: Manu García, Jorge Álvarez, Álex Martínez, Juan Rodríguez (Gabri, m. 79), Escassi, Eugeni, Adri Ruiz (Álex Gil, m. 69), Cambra, Víctor Sánchez, Ohemeng (Alexiel, m. 63) i Dani Selma (Unai Buján, m. 79).
CE Sabadell: Fuoli, Bonaldo, Kaiser, Genar, Astals, Urri, Quadri (Tito Tolosa, m. 84), Eneko Aguilar (Alemán, m. 84), López-Pinto (Rubén Martínez, m. 66), Escudero (Carlos García, m. 59) i Coscia (Godoy, m. 66).
Àrbitre: José David Martínez. Grogues: Eugeni, Escassi, Juan Rodríguez; Astals. Vermella directa a Kaiser.
Gols: 0-1, Godoy m. 92.
Incidències: Partit disputat al Banús Football Center amb la presència d'una vintena d'arlequinats.