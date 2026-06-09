Tota la informació de les entrades per al CE Sabadell - Zamora que decidirà l'ascens a Segona

El Centre d'Esports tancarà la temporada amb la final del play-off d'ascens a Segona Divisió el pròxim divendres dia 19 de juny a les 21 h, a la Nova Creu Alta davant del Zamora, en la tornada de l'eliminatòria. Els arlequinats arriben a aquest enfrontament definitiu per pujar amb la moral pels núvols després de remuntar l'anterior ronda contra el Real Madrid Castilla en un ambient immillorable que el club espera poder repetir per a aquest duel decisiu de la propera setmana a l'estadi creualtenc.
Igual que contra el Castilla, tothom haurà de pagar, socis inclosos, per mantenir el seu seient. El club ja ha informat a través del seu web dels preus per a aquest enfrontament de la setmana vinent a la Nova Creu Alta en què, de nou, els abonats tindran un descompte en les seves localitats, respecte als preus per al públic general. A la tribuna, les entrades estaran a 20€, a 12,5 al lateral i a 10 als gols. Per als socis de categoria infantil (8-14 anys), el cost baixa fins als 10, 6,25 i 5, respectivament.
Tots els socis podran adquirir la seva entrada a preu reduït presentant el seu carnet a les oficines del club o bé al web del Sabadell, en què ja es troba activa la venda des d'avui i fins al dimarts 16 de juny, a les 20 h, en què els seients que no hagin estat adquirits s'alliberaran per al públic general. Els socis, a més, tindran l'oportunitat d'adquirir dues entrades més al preu total (sense descompte) a la seva zona del camp de forma prioritària, abans de l'obertura de la venda per a la resta.
Pel que fa al públic general, les entrades pugen de preu respecte a l'anterior eliminatòria i tindran un cost de 45 euros a tribuna, 35 al lateral i 25 als gols. Els infants hauran de pagar 15, 20 i 25 en cadascuna de les zones. L'objectiu, lògicament, és tornar a penjar el cartell del sold out, com va passar divendres passat contra el Madrid Castilla en una nit per al record. Les entrades visitants, per a l'afició del Zamora, seran un total de 400, situades al formatget de la grada Lino amb el lateral i seran gestionades directament pel club castellà.
Autocar a Zamora
Abans, però, aquest dissabte (21 h) es disputa el partit d'anada de la final per l'ascens al Ruta de la Plata. El Centre d'Esports ja ha venut més de la meitat de les localitats destinades a l'afició visitant i, juntament amb les penyes, ha anunciat un autocar per a facilitar el desplaçament de la gent en un viatge llarg i força complicat de fer per altres mitjans. La sortida serà el mateix dissabte a les 8 h des de la Nova Creu Alta, amb arribada prevista a Zamora a les 18 h. A la finalització del duel es produirà la tornada. El preu és de 70 euros per als penyistes i de 75 per a la resta. Es poden adquirir en horari d'oficines a l'estadi des d'aquest dimecres.