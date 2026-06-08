400 entrades visitants per a l'anada de la final per l'ascens del CE Sabadell

El Centre d'Esports es troba molt a prop de fer història. Els arlequinats allargaran la competició fins a l'últim dia amb la disputa de la final del play-off d'ascens a Segona Divisió. El rival serà el Zamora, dirigit per l'exarlequinat Óscar Cano, i que també arriba a l'eliminatòria després de remuntar un 2-0 en contra, en el seu cas aconseguint la classificació a la pròrroga amb el global empatat, però assolint el pas per la millor classificació en lliga regular.
Així, l'anada d'aquesta final per pujar es disputarà aquest dissabte, a les 21 h, al Ruta de la Plata, que diumenge passat, en el duel davant del Villarreal 'B', va presentar un gran aspecte amb més de 7.000 espectadors que va portar el seu equip fins a la victòria. El CE Sabadell ha anunciat aquest dilluns a la tarda que, després de l'acord entre els clubs, les aficions visitants tindran reservades 400 localitats per als enfrontaments de l'eliminatòria.
El Sabadell ha anunciat que aquestes entrades es podran adquirir únicament de forma online, per socis, fins a esgotar-les. El preu de les localitats serà de 20 euros i la venda ja es troba oberta per a tots els interessats, que rebran un document amb la compra que hauran de bescanviar a les oficines de la Nova Creu Alta a partir de dimecres dia 10 de juny. L'entitat també ha avisat que "en el cas detectar alguna possible situació de revenda d’entrades, el club podria sancionar els infractors".
Hi haurà pantalla gegant?
Els arlequinats ja van viure en primera persona un ascens, la temporada passada, en aquella ocasió per tornar a Primera Federació. Aleshores, el duel decisiu, a La Condomina de Múrcia es va poder seguir en directe en una pantalla gegant a la plaça de l'Argub. Enguany, no obstant això, no serà possible tot i que la intenció de l'Ajuntament existia.
Apunten fonts municipals que des del Centre d'Esports han aclarit al consistori que la RFEF no permet la instal·lació de pantalles per veure partits de Primera Federació per les condicions d'adjudicació dels drets d'emissió. De totes maneres, el duel a Zamora no serà definitiu i es podrà seguir en obert a Esport3. La tornada es disputarà a la Nova Creu Alta, divendres dia 19 de juny a les 21 h. A dues passes de tornar al futbol professional.