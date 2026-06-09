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Sabadell

Apareixen diversos mems a les xarxes socials amb imatges del papa Lleó XIV vestit del CE Sabadell

Diversos usuaris han editat algunes imatges del pontífex d'arlequinat

  • Edició del papa Lleó XIV vestit del CE Sabadell -
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 17:55
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 18:02

La visita de Lleó XIV a Catalunya és en boca de tothom. Les xarxes socials s'han omplert de vídeos amb l'arribada del pontífex a Barcelona aquest migdia i, alhora, alguns usuaris han aprofitat per crear algun mem relacionant el papa amb el CE Sabadell. Tot i que no és la primera piulada de caràcter religiós que apareix a X, la visita del sant pare ha incrementat la quantitat de publicacions al respecte i ha generat una cadena de respostes amb edicions similars. "El papa ja va preparat", diu un compte d'X, en una creació artificial on surt el sant pare vestit amb la samarreta de futbol de l'equip de la ciutat. Algun altre usuari l'ha vestit d'arlequinat, tot representant la imatge més famosa que té el pontífex saludant els feligresos que esperaven la fumata blanca a la plaça de Sant Pere el dia de l'elecció del nou sant pare com a successor de Francesc I

La imaginació no ha tardat a aparèixer a més seguidors del conjunt arlequinat, que han posat la cara de Ferran Costa, Diego Fuoli i Albert Orriols 'Urri' a diversos membres de l'església. Quadri Liameed, un dels jugadors més estimats per l'afició, no podia faltar a la festa i també ha aparegut la seva imatge editada saludant els devots a sobre del papamòbil. Aquestes publicacions humorístiques potser arriben algun dia al pontífex i l'aproximen al sentiment arlequinat, encara que fa uns dies va assegurar que "el papa és de tots els equips, però Robert Prevost és del Reial Madrid"

 

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