Gairebé dues multes a la setmana des que la zona de baixes emissions va entrar en funcionament a Sabadell

Mig any després que l'Ajuntament de Sabadell iniciés el període sancionador de la zona de baixes emissions (ZBE), tan sols s'han registrat 29 multes per incompliment de la nova normativa. El 15 de setembre de 2025, Sabadell va entrar en una etapa de proves perquè la ciutadania conegués el funcionament de les ZBE sense que s'apliquessin multes. Des de l'1 de desembre passat, però, quan va entrar en vigor la fase definitiva actual, la quantitat de multes interposades pel consistori no arriba a les dues setmanals, de mitjana. Tot i que la fase actual va entrar en funcionament ara fa poc més de sis mesos, la ZBE ha funcionat un total de 118 dies -menys de quatre mesos-, ja que des del 21 de gener fins al 31 de març va quedar suspesa per les incidències a Rodalies que van afectar la mobilitat a tot Catalunya.
La normativa vigent sanciona tots aquells vehicles que no disposin d'una etiqueta ambiental, mentre que tota la resta –els que disposin d'etiqueta B, C, Eco i Zero– poden circular amb normalitat pel Centre, l'única zona restringida, de moment. De totes maneres, els vehicles que no disposen de permís –es calcula que voreja el 21% del parc mòbil de la ciutat– poden accedir a la ZBE fins a 24 vegades a l'any sense que calgui cap tràmit. A part, les restriccions s'apliquen de 7 h a 20 h, els dies laborables. Així, les 29 multes interposades fins al moment –de 200 euros–, són als vehicles que han accedit un mínim de 25 vegades sense estar autoritzats durant l'horari limitat. Des de l'Ajuntament de Sabadell, asseguren que "s'ha fet una tasca informativa activa als accessos de la ZBE per informar els usuaris i advertir als qui estaven a punt d'esgotar els 24 accessos anuals disponibles".
Gairebé 3.000 vehicles, exempts
Les restriccions de les ZBE no afecten tots els sabadellencs. Fonts municipals expliquen que han concedit gairebé 3.000 permisos per poder circular lliurement per la ZBE. Un total de 2.065 veïns empadronats dins de l’àrea de la ZBE i amb un vehicle sense etiqueta ambiental censat han quedat exempts automàticament, així com als propietaris dels mercats no sedentaris. A part, s'han acceptat 833 excepcions més que exoneren els ciutadans de les sancions: persones amb aparcament a dins de la ZBE (253); famílies amb rendes inferiors als 28.800 euros bruts anuals (160); persones amb mobilitat reduïda (151); vehicles pel transport de mercaderies (113); malalties o discapacitats (55); vehicles especials o estrangers (40); motius mèdics i serveis d'emergència (36); treballadors a menys de cinc anys de la jubilació (22), i moratòria per reposició (3).
Des del consistori també assenyalen que la implementació de la ZBE "respon a una obligació derivada de la normativa estatal i europea". Per aquest motiu, tal com va explicar l'alcaldessa Marta Farrés en la roda de premsa de presentació, s’ha treballat al màxim per minimitzar l’impacte sobre la ciutadania i facilitar-ne l’adaptació: “Esperem no multar ningú”, deia. En aquest sentit, s’ha posat en marxa una oficina específica de la ZBE per atendre consultes i donar suport en la tramitació d’autoritzacions, presencialment, telefònicament o per correu electrònic. També s’ha aprovat una ordenança que incorpora el màxim nombre d’autoritzacions i exempcions que permet la normativa, incloent-hi algunes adaptades a la ciutat, "amb l’objectiu de no perjudicar situacions particulars".