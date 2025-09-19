MAPA | On són les càmeres que controlen la zona de baixes emissions de Sabadell?

La zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell ja està funcionant, tot i que en període de proves. Les sancions pels vehicles que hi entrin sense tenir etiqueta ambiental o exempció es començaran a imposar a partir de l'1 de desembre. Fins aleshores, període d'adaptació perquè tothom conegui aquesta nova ordenança que pretén reduir l'ús dels vehicles més contaminants al centre de la ciutat, d'entrada, i la previsió és que arribi a més barris en els pròxims anys.
Per controlar que cap vehicle se salti la normativa, l'Ajuntament de Sabadell va instal·lar ja fa mesos 20 punts de control. N'hi ha 17 en el perímetre que delimita la ZBE, és a dir, entre la plaça de Catalunya, ronda de Zamenhof, carrer de Vilarrúbias, carrers de Brujas, de l’Estació, del Marquès de Comillas i de Latorre, carretera N-150 (entre el carrer de Latorre i la ronda de Ponent) i la ronda de Ponent; i tres a l'interior de l'àrea restringida: carrer de Calderón cantonada Corominas; carrer de les Valls cantonada passeig de Manresa i Rambla cantonada Riego.
El nombre de càmeres que hi ha a cada lloc depèn dels carrils de circulació, de manera que, per exemple, en el punt de control del carrer de les Tres Creus n'hi ha dues, una enfocada a cada sentit de la circulació. En el cas del punt de control de la zona del carrer de les Valls, n'hi ha una en aquest carrer i una altra a l'inici de la via de Massagué. En el seu conjunt, esquivar les càmeres és molt difícil en trajectes que puguin ser útils per a la majoria, perquè n'hi ha a carrers d'entrada i sortida del Centre.