Rotary Club de Sabadell reconeix el perruquer avantguardista Alexis Ferrer amb el Premi Tenacitat 2025

El Rotary Club de Sabadell ha anunciat que el Premi Tenacitat 2025 serà atorgat a Alexis Ferrer, reconegut perruquer sabadellenc i figura clau de la perruqueria avantguardista a escala internacional. L’acte de lliurament tindrà lloc el dimecres 12 de novembre de 2025, a les 20 h, a la Sala Gran de l’Auditori de la Fundació de la Caixa de Sabadell.
El president del Rotary Club Sabadell, Gerard Ribot, ha destacat que el premi reconeix “la seva capacitat d’innovar, de trencar límits creatius i de mantenir-se fidel a una manera de fer diferent, basada en la tenacitat i el talent”. Ribot ha remarcat també “la importància de posar en valor el talent local, sovint més reconegut a fora que dins de la nostra pròpia ciutat”. Segons Ribot, el Rotary Club ha volgut reconèixer “la seva tenacitat silenciosa, la seva discreció i la seva constant recerca d’innovació”.
Alexis Ferrer és una figura consolidada en l’escena de la moda avantguardista. Des dels seus inicis, als 17 anys, quan la revista Metamorphosis de París va publicar el seu primer treball, ha participat en més de mil passarel·les arreu del món i ha col·laborat amb dissenyadors com Josep Font, Manuel Bolaño, Miriam Ponsa o Little Creative Factory. És director general i creatiu de les perruqueries Anna Ferrer, amb quatre salons i un equip de 32 professionals. Des de fa més de 20 anys col·labora amb Wella Professionals, de la qual és ambaixador mundial i membre del grup Wella Global Creative Artists, que reuneix els deu millors perruquers del món.
El 2020 va ser distingit com a Millor Perruquer de l’Any a Espanya, i el 2024 va assumir la direcció de perruqueria de la 080 Barcelona Fashion Week. La seva obra ha arribat a museus internacionals, com el Musée des Arts Décoratifs de París, dins l’exposició Des Cheveux et Des Poils, on va presentar les seves innovadores perruques impreses, una tècnica pionera que ha captivat mitjans com Vogue, Forbes o The Financial Times.
Segons assenyalen des el Rotary, Ferrer es defineix per un esperit creatiu i experimental que l’ha portat a imprimir fotografies en cabells, pintar pentinats com si fossin quadres i integrar tecnologia wearable en les seves creacions. Fidels al seu lema, “sense límits”, ell i el seu equip promouen un nou concepte de perruqueria anomenat Slowhair, basat en la pausa, la precisió i l’emoció com a motors del treball artístic.