Lluís Jordan (CASSA): “El que diferencia Sabadell del 99% de les ciutats europees és l'aigua pròpia”

Poca gent coneix tota la feina que hi ha a darrere d’una acció que tenim tan normalitzada com tirar la cadena o obrir una aixeta. Més d’un centenar de persones treballen incansablement perquè la ciutat estigui hidratada durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Al comandament general, Lluís Jordan ens explica quins són els reptes de la companyia i de quina manera es volen assolir.
Com s’ha aconseguit aquesta posició de reconeixement internacional de l’aigua de Sabadell?
S’han fet bé moltes coses i durant molts anys. El fet diferencial de Sabadell és que fa uns anys, el 1999, es va incloure la gestió de les depuradores d’aigua dins del cicle urbà de l’aigua. Això ha permès disposar d’aigua regenerada i ens ha permès desenvolupar tota aquesta branca, pensar únicament en la nostra aigua i alliberar aigua potable només pel consum humà. Aquesta seria la gran diferència entre Sabadell i el 99% de les ciutats europees.
Quins reptes i oportunitats suposen aquest reconeixement que aneu rebent?
Reptes i oportunitats majúsculs. Ens han subvencionat tres milions d’euros d’un projecte que en costa quatre, per exemple. Ara mateix, el principal repte és el temps, ja que tenim fins al 30 de juny per dur a terme diverses accions amb aquests diners. La gran oportunitat, d’altra banda, és que sense aquests diners, tots aquests projectes que són necessaris per continuar sent referents i pioners europeus per estar ‘a l’última’ no serien possibles. Tal com deia el nostre president, si volem continuar jugant la Champions League de l’aigua necessitem invertir i amb aquests diners podrem tirar endavant projectes que hauríem hagut de fer d’aquí a uns anys.
Quins són els objectius de la companyia per assolir aquests reptes que se us han plantejat?
Hem dividit la nostra línia de treball en quatre vectors: continuar potenciant l'ús d'aigua sabadellenca, gràcies a la regeneració i potabilització de l'aigua freàtica local per alliberar l'ús d'aigua dels embassaments i garantir que es fa servir aigua no potable per usos que no és necessari; millorar el consum, digitalitzant els comptadors intel·ligents que permetran al ciutadà saber quin és el seu consum diari d'aigua i detectar ràpidament fuites d'aigua que augmenten el consum innecessàriament; continuar millorant en sostenibilitat, a través de la producció d'energia verda i la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Parc de les Aigües, i, finalment, la transparència, a través de la recuperació de l'edifici històric d'Aigües Sabadell –obert a la ciutadania– per poder consultar paràmetres en temps real.
Com s'aconsegueix aquesta "aigua 100% sabadellenca" que voleu assolir?
Primer de tot, captant aigua a Sabadell a través dels pous i les mines d'aigua de la zona del riu Ripoll i al Parc Catalunya. Una vegada s'ha extret aquesta aigua local, la volem tractar a la potabilitzadora que estem a punt d'inaugurar a Serra d'en Camaró, on es durà a terme el tractament final, i, d'aquesta manera, l'aigua que arribi a les cases de la ciutat sigui totalment potable i 100% amb identitat sabadellenca. Aquesta aigua potable de la ciutat suposarà el 10% del total de l'aigua que circula a la ciutat. A part, es vol arribar a un altre 10% d'aigua regenerada que també substituirà aquesta aigua que arriba dels embassaments i en reduirà el consum. Així, del 100% que fem servir actualment, passarem al 80% gràcies al 10% d'aigua local potabilitzada a Sabadell, i del 10% d'aigua regenerada.
Vau fer molt èmfasi en la transparència. De quina manera voleu transmetre aquesta proximitat amb la ciutadania?
La ciutadania és el centre de la companyia. Tot el que es fa és perquè la qualitat de vida sigui el millor possible. Això ho demostrem amb les nostres accions: amb l'aigua regenerada que volem aconseguir permetrem continuar regant les zones verdes, per exemple, perquè, com que no serà potable, no caldrà reduir-ne el consum de la mateixa manera. A més, volem ser transparents perquè com més ens coneix la gent més se'ns estima. Quan la gent coneix realment què significa obrir l'aixeta, que surti aigua i que torni a passar tot el procés perquè torni a l'aixeta amb les millors condicions es valora molt més la companyia. Per tant, tenint les persones al centre, volem arribar a ells de la manera que sigui i estar al seu costat mitjançant aplicacions, telèfon, atenció ciutadana a peu de carrer o el projecte Educassa, que vol educar els infants de la ciutat per tal que coneguin tot el procés de l'aigua a Sabadell.
Quin paper creus que juga Aigües Sabadell pel futur de la ciutat?
Primer de tot, hem de continuar garantint aigua a la ciutat per poder viure i, a més, volem que sigui de qualitat. A part, volem ajudar a impulsar la ciutat i garantir que les empreses vulguin venir a Sabadell sense restriccions de consum d'aigua potable gràcies al nostre sistema d'aigua regenerada o mantenir vives les zones verdes. Volem fer un lloc per viure i que sigui el millor lloc per fer-ho.