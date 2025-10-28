Més de 3 milions d'euros per "ampliar els recursos hídrics de la ciutat"

Sabadell rebrà més de 3 milions d’euros del programa estatal per a la digitalització del cicle de l’aigua. Aquests fons, gestionats per Aigües Sabadell amb el suport de l’Ajuntament, permetran desplegar actuacions per diversificar i ampliar els recursos hídrics, aplicar nous dispositius i intel·ligència artificial per optimitzar la gestió de l’aigua i facilitar més informació a la ciutadania. El projecte FLOW: eficiència i transparència del cicle de l’aigua per potenciar la resiliència de Sabadell, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, ha estat seleccionat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en la tercera convocatòria del PERTE, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). "A Sabadell fem els deures des de fa molts anys, però també necessitem ajudes com aquesta per poder continuar desenvolupant la xarxa d'aigües a la ciutat", ha assegurat la regidora de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Sabadell, Sílvia Garcia.
El projecte contempla 23 actuacions entorn quatre eixos estratègics que s'hauran de dur a terme abans del juny de 2026: "l'autosuficiència hídrica, que busca diversificar i potenciar les fonts de subministrament pròpies que té Sabadell; el consum, que pretén implementar més de 7.500 comptadors intel·ligents que permetran monitorar automàticament les dades de consum de la ciutat i atacar les fuites que hi pugui haver; la sostenibilitat, ja que es vol apostar per l'eficiència energètica i l'autoproducció, i, finalment, la transparència, que es vol assolir amb l'increment de les plataformes digitals i els canals de comunicació amb els clients", ha explicat Enric Blasco, president d'Aigües Sabadell.
Què més preveuen aquests eixos?
En l’eix de l'eficiència hídrica, el FLOW buscarà poder ampliar i diversificar els recursos hídrics propis disponibles a Sabadell, en línia al que ja s’està fent en el marc del projecte ‘Sabadell Aigua Circular’: nous estudis que permetran fer un diagnòstic de les possibilitats d’extracció de més aigua freàtica per potabilitzar i l’impuls a l’ús d’aigua regenerada.
Pel que fa al consum, el projecte té com a objectiu aconseguir una gestió hídrica més eficient i una comunitat més resilient. Per això, es faran servir aquests més de 7.000 comptadors intel·ligents de què permetran enviar automàticament les dades de consum, sense necessitat de lectura manual. Aquests aparells es posaran a tots els equipaments municipals i a grans consumidors comercials i industrials, així com a diversos habitatges.
Respecte a la transparència, hi haurà una nova aplicació orientada als clients que tinguin comptadors intel·ligents, ja que els permetrà consultar el seu consum d’aigua en temps real i programar-se alertes per evitar superar certs consums d’aigua. També es podrà emetre avisos als habitatges on es detecti un consum d’aigua continuat, fet que podria indicar que es tracta d’una fuita a l’interior de la llar. L'objectiu d'aquestes iniciatives és millorar la comunicació amb els usuaris per fer més eficient el consum d’aigua a la ciutat. En la millora, es preveu la creació d’un nou Observatori de Salut Ambiental i Comunitària, obert a la ciutadania, per tal que pugui consultar diverses dades sobre el servei d’aigües. "Serà un espai on implementarem el centre de control, un espai per fer esdeveniments de petit format, sales de reunions...", explica el president de l'entitat.
Finalment, hi ha actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat, com és la instal·lació d’una coberta solar fotovoltaica al dipòsit d’aigua de Can Llong, que produirà energia neta per bombar l’aigua des d’aquest dipòsit fins a Ca n’Ustrell, o la col·locació de nous sensors digitals per controlar la qualitat de l’aigua del riu Ripoll. El projecte inclou diverses actuacions per implantar la intel·ligència artificial en la gestió d’Aigües Sabadell i en nous aplicatius per millorar el servei i la seguretat de les instal·lacions del servei d’aigües municipal.