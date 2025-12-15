Setmana passada per aigua a Sabadell

Sabadell viurà una setmana marcada per les pluges, protagonistes ja durant aquest dilluns. Els paraigües s'han desplegat des de primera hora, amb precipitacions puntuals que es poden anar repetint al llarg dels pròxims dies. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), els núvols descarregaran de forma intermitent dimarts, la matinada de dimecres i cap a final de setmana. Tot i això, no s'espera un episodi tan intens com el que afectarà en les pròximes hores el sud del país, malgrat que cal mantenir la prudència i evitar desplaçaments innecessaris.
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona per l'acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. A més, ha enviat un missatge ES-Alert als mòbils de les comarques del Baix Camp, Priorat i Ribera d'Ebre per demanar precaució a la població, sobretot en els desplaçaments i a les zones inundables. També es preveu una important acumulació a l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva i pluges intenses al litoral, prelitoral i comarques centrals. El Vallès Occidental també està sota la lupa.
Fins a primera hora d'aquest dilluns, els ruixats havien arribat amb força en municipis com Sant Llorenç Savall o Castellbisbal, llocs amb registres d'aigua acumulada per sobre dels 40 i els 30 litres per metre quadrat, respectivament. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins poc abans de dos quarts de dues del migdia un total de 97 trucades relacionades amb les pluges intenses i que han generat 70 expedients. La comarca amb més trucades, 21, ha estat el Barcelonès, un 28% del total, 17 de les quals des de la capital, seguida del Vallès Occidental, amb 10, un 13,5%, i el Priorat i l'Alt Penedès, amb 7 cadascuna.