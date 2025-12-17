Vuit de cada deu joves del Vapor Llonch troben feina o continuen estudiant

Cada any, més de 2.000 joves de fins a 29 anys participen en els diferents programes municipals per fomentar l’estudi, facilitar l’accés al mercat laboral i despertar l’esperit emprenedor. Les activitats, que es desenvolupen principalment al Vapor Llonch i al Centre de Formació Cal Molins, han aconseguit que un 84% dels participants continuïn estudiant o treballant després de la seva participació.
Aquests programes estan adreçats a joves amb estudis de primària, secundària, Cicles Formatius o Grau Universitari, així com a aquells que no han completat l’ESO. Al llarg del curs, s’imparteixen més d’una desena d’iniciatives que inclouen tallers pràctics, formació dual, orientació laboral i activitats culturals d’emprenedoria.
Què és el programa Coneixement d’Oficis?
Un dels projectes és Coneixement d’Oficis, que enguany celebra 25 anys. Destinat a l’alumnat del 2n cicle d’ESO i educació especial, aquest programa permet als joves explorar diferents especialitats professionals com fleca i pastisseria, metall, automoció, instal·lacions i energies renovables, cuina i restauració, indústria 4.0, fusteria i atenció sociosanitària.
El projecte, desenvolupat en col·laboració amb empreses locals, contribueix a reduir l’abandonament escolar prematur i motiva els joves a iniciar estudis o feina en sectors amb necessitat de relleu generacional. Els resultats s’avaluen sis mesos després de finalitzar el programa.
Cases d’Oficis i altres programes d’ocupació i orientació
A més de Coneixement d’Oficis, Sabadell compta amb les Cases d’Oficis, on els joves són contractats per l’administració després de rebre formació, així com programes com Formació Dual i Programes de Formació i Inserció, adreçats a qui no ha completat l’ESO. També s’ofereixen activitats d’orientació laboral individual i grupal, incloent xerrades sobre el mercat de treball i sensibilització empresarial.
Entre els estudiants de primària, el programa Cultura Emprenedora a l’Escola fomenta la creació d’empreses fictícies que finalment venen els productes que han confeccionat, introduint els infants al món de l’emprenedoria de manera pràctica.
Què ens diuen les dades?
Segons les dades municipals, Sabadell compta amb 34.138 joves de 16 a 29 anys. Del total, un 5,7% només té estudis primaris o no en té, un 49,9% ha completat l’ESO o batxillerat, un 25% ha realitzat un Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior i un 19% té estudis universitaris.
Pel que fa a l’ocupació, un 4,6% dels joves es troba en atur, mentre que durant l’octubre de 2025 es van registrar 329 contractes nous entre els joves de 16 a 24 anys, amb especial presència en el sector sanitari.
L’alcaldessa Marta Farrés, que ha visitat aquest matí els joves al Vapor Llonch, ha destacat la importància d’aquests programes per “acompanyar el jovent en la seva formació i inserció laboral, potenciant el talent local i l’esperit emprenedor”.