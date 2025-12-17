Sabadell es recupera de la pedregada... amb més pluja a la vista

Sabadell s'ha llevat aquest dimecres encara amb algunes seqüeles pel temporal que ha passat en les últimes hores pels carrers i places. La ciutat s'ha llevat amb el cel tapat, però sense risc de precipitacions després d'un episodi que va tenyir de blanc l'escena, amb una pedregada important que va durar uns minuts. Segons dades de l'Estació Automàtica, es van acumular uns 30 litres per metre quadrat en poques hores, amb una tromba d'aigua irregular, però molt intensa. Concretament, entre les dues de la tarda i les sis, es va viure el moment més complex.
Malgrat que l'episodi meteorològic va provocar incidències especialment en les carreteres, amb inundacions en alguns trams i caos en el trànsit, no s'han de lamentar danys molt importants i la circulació de vehicles va anar recuperant progressivament la normalitat el mateix dimarts a la nit.
Les precipitacions van quedar concentrades a última hora al sud del país, mentre que en els pròxims dies s'espera una treva, almenys, a Sabadell. Això sí, caldrà mantenir el paraigua ben a prop. Segons el pronòstic del Meteocat, sembla que a finals de setmana tornarà la inestabilitat i el cel quedarà bastant ennuvolat. A més, la temperatura baixarà amb l'arribada d'un nou front. Cal extremar les precaucions, sobretot en un cap de setmana que tornarà a ser, tot apunta, passat per aigua a la ciutat.