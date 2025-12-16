Aportació de gairebé sis milions d'euros a TUS per cobrir els comptes

TUS, l’empresa concessionària del servei de transport urbà, rebrà l’any que ve una aportació de prop de sis milions d’euros per cobrir la diferència prevista, negativa, entre ingressos i despeses. La Junta de Govern Local va aprovar ahir dilluns el pressupost provisional d’explotació del contracte de concessió del servei del transport urbà, per l’any 2026, que permet garantir el funcionament normal dels autobusos durant tot l’any. La previsió municipal és que TUS ingressi uns 9,9 milions d’euros, mentre que el cost total estimat és de 15,5 milions d’euros. La diferència prevista, 5.574.499,63 euros, ja prevista en acords anteriors, la transferirà el consistori a la concessionària mitjançant pagaments mensuals per assegurar l’estabilitat econòmica i la continuïtat del servei de transport públic a la ciutat.
En aquests moments TUS està renovant la seva flota per fer-la més eficient i sostenible. El passat mes de juny, l’empresa va presentar els primers sis autobusos 100% elèctrics, que ja estan en circulació i es carreguen a les cotxeres de TUS, on s’han instal·lat carregadors específics finançats amb fons europeus Next Generation.
Nous vehicles elèctrics
Des d’aquest curs, compta amb tres nous autobusos articulats que permeten augmentar l’afluència de clients i reforçaran les línies L1, L2 i L3. En els pròxims tres anys està previst que s’incorporin 20 autobusos més: set nous autobusos articulats híbrids de 18 metres, 4 híbrids rígids i 9 elèctrics rígids de 12 metres. Quan s’hagin incorporat, es calcula que el 90% de la flota serà d’autobusos de baixes emissions. Per circular per la zona de baixes emissions, al Centre, hi ha tres vehicles que no tenen distintiu ambiental i continuen circulant gràcies a una exempció aprovada per l’Ajuntament.
I en la mateixa Junta de Govern Local d’ahir dilluns es va aprovar l’autorització a TUS per comprar un autobús elèctric seminou, amb un cost de gairebé 276.900 euros. Fonts municipals defensen que aquesta fórmula d’adquisició “suposa un important estalvi respecte als sis vehicles nous [totalment elèctrics], amb un cost unitari de 517.850 euros, una reducció del 46,53%”.