TUS circularà amb 20 nous autobusos híbrids i elèctrics

L'any 2028 nou de cada deu autobusos que circularan per Sabadell seran de baixes emissions. El ple municipal d'octubre aprovarà l’inici del procés per adquirir 20 nous vehicles, onze híbrids i nou elèctrics, per a la cooperativa Transports Urbans de Sabadell (TUS). La inversió prevista és de prop de 10 milions d’euros, i els nous autobusos s’aniran incorporant al servei entre els anys 2026 i 2027.
Amb aquesta nova compra, gairebé el 90% de la flota serà de baixes emissions, i la ciutat s’acosta així a l’objectiu marcat per al 2031, quan tots els autobusos de la TUS haurien de ser de baixes emissions, amb una previsió de quatre de cada deu vehicles de zero emissions. A banda, set dels nous vehicles seran articulats, fet que augmentarà la capacitat i permetrà reforçar les línies més freqüentades.
El 2024 es van incorporar set autobusos híbrids, i el 2025 s’han posat en circulació sis vehicles elèctrics cent per cent nets, que ja operen a diferents línies de la ciutat. Amb aquestes incorporacions, 41 dels 74 autobusos actuals (un 55%) ja són de baixes emissions. TUS preveu que el 2028 pràcticament tota la flota compleixi aquests criteris, amb 15 vehicles elèctrics, 46 híbrids i la resta amb distintiu ambiental.
Actualment, només tres vehicles de la flota no tenen distintiu ambiental –tot i que poden continuar operant gràcies a una exempció de la Zona de Baixes Emissions (ZBE)– però TUS preveu que quedin substituïts amb la nova compra prevista. Si es compleix el calendari, el 2028 la flota serà pràcticament tota de baixes emissions, amb 15 vehicles elèctrics, 46 híbrids i la resta amb distintiu ambiental. Els vehicles més antics —que acumulen més quilòmetres i incidències— s’aniran substituint per models més eficients i amb menys avaries.