VÍDEO | Una espectacular pedregada tenyeix Sabadell de blanc durant uns minuts Jan Cañadell Puigmartí | Marc Béjar Permanyer
L’alça dels preus no frena el Nadal a taula: els restaurants esperen una bona campanya Marta Ordóñez
L'oposició de Sabadell critica el "triomfalisme" de Marta Farrés: "On són els pisos que ha promès?" Albert Acín Serra
La precipitació ha provocat algunes afectacions en la mobilitat a la ciutat