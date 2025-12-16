ARA A PORTADA

Sabadell

VÍDEO | Una espectacular pedregada tenyeix Sabadell de blanc durant uns minuts

La precipitació ha provocat algunes afectacions en la mobilitat a la ciutat

  • L'aiguat a Sabadell, al costat de l'Aeroport de Sabadell -
Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 15:45
Actualitzat el 16 de desembre de 2025 a les 16:13

Ha durat pocs minuts, però ha deixat imatges impactants. Sabadell s'ha vist sorpresa aquest dimarts al migdia per una pedregada que ha travessat la ciutat de sud a nord. L'espectacular precipitació ha deixat el terra de carrers i places d'un blanc més propi d'una nevada als Pirineus. L'episodi meteorològic ha provocat algunes incidències en la xarxa viària, amb col·lapse en punts on habitualment es registren problemes cada cop que cau una tromba important d'aigua. Un d'aquests emplaçaments sempre en el punt de mira són els ponts de la Gran Via, inundats per l'aigua que ha descarregat en poca estona. A la zona del Portal Sud, pròxima a l'Aeroport de Sabadell, l'aigua ha ocupat bona part de la carretera, cosa que ha generat indignació d'algun ciutadà: "Com pot ser que una obra nova estigui en aquest estat?". 

S'espera que les pluges es repeteixin al llarg de la setmana en diversos graus d'intensitat. De fet, els aiguats han arribat a bona part de Catalunya i, fins i tot, a la zona sud es va enviar un missatge ES-Alert dilluns passat com a mesura de prevenció a les comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Aquest matí, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un comunicat per avisar de la situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Des de dimarts a les 7 h fins dimecres a les 13 h hi ha un grau de perillositat de 2 punts sobre 6 i s'esperaven ruixats de 20 mm en un lapse de 30 minuts. La situació, però, s'ha normalitzat al cap de poca estona i la forta pedregada que ha durat pocs minuts s'ha tornat a convertir en aiguats intensos. 

 

Fotos de David Chao

 

