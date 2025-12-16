ARA A PORTADA

Suspesa La Llanera Trail per la pesta porcina africana

L'organització ha anunciat la mesura perquè "no hi ha una previsió clara sobre la fi de les restriccions"

  • Un dels trams de recorregut de la novena edició
Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 14:14
Actualitzat el 16 de desembre de 2025 a les 14:20

L'organització de La Llanera Trail ha anunciat que suspèn l'edició del 2026, prevista per al 25 de gener. "Malgrat tots els esforços i haver valorat tots els escenaris possibles, l'organització, d’acord amb la Junta Directiva de la UES, hem decidit anul·lar la cursa davant la situació d’incertesa generada per la Pesta Porcina Africana", comença el comunicat. No poder garantir la celebració de l'esdeveniment davant la incertesa per les restriccions actuals que impedeiexen l'activitat en les zones naturals ha fet prendre la dràstica decisió.

"No podem garantir les condicions necessàries, ni tampoc veiemt viable proposar dates alternatives. No hi ha una previsió clara sobre la fi de les restriccions i, a més, encaixar una nova data en un calendari esportiu ja molt carregat esdevé especialment complicat", continuen. La cursa tornava a tenir previsions de rècord després d'una última edició històrica amb més de 1.100 inscrits. Des de l'organització asseguren que durant les pròximes setmanes es farà el retorn de les inscripcions per ordre i demanen paciència davant d'un procés lent.

La Llanera tornarà el 2027 amb una nova data que ja ha anunciat l'entitat a través dels seus canals: el 24 de gener. "Gràcies a tots i totes per la confiança, comprensió i suport. Aquesta nova sotragada tampoc ens frena. Nosaltres pairem tot això i ens tornarem a posar a treballar. Ens retrobem a la plaça!", conclouen des de l'organització de la cursa de muntanya per excel·lència a Sabadell.

