Derrota per la mínima del filial del CE Sabadell a l'Olímpia

Nova derrota a casa del filial arlequinat davant d'una Pobla de Mafumet que va estar més encertada en les àrees i es va endur els punts de l'Olímpia (0-1). Segona ensopegada consecutiva dels homes de Marc Cabestany que tornen a mirar cap a la zona baixa. D'inici, el partit va ser igualat amb arribades a les dues porteries, però sense grans ocasions fins que a l'equador del primer temps, els visitants van donar una passa endavant.
Primer Oriol Ciurans va salvar el gol amb dues intervencions providencials, i a la tercera va arribar el primer de la matinal. A la mitja hora de joc, Eric Mora va anotar la que, a posteriori, seria l'única diana del duel. A la segona meitat, va millor el conjunt sabadellenc i va començar a dominar i tenir oportunitats més clares. Aleix Borrell va tenir una bona ocasió per a igualar, però la més clara va ser des del punt de penal. Adrián Bobi va enviar al pal el llançament des dels onze metres presagiant que no era el dia.
Va inclinar el camp cap a la porteria visitant el filial arlequinat que va tornar a fregar l'empat amb una ocasió d'Oussama Chlih. Ho va intentar fins al final l'equip de Cabestany que ja no va poder igualar l'enfrontament. Aquest resultat, unit a la victòria del Santfeliuenc, deixa el Centre d'Esports empatat amb la zona de descens, amb tretze punts, els mateixos que té també el Vilafranca. La pròxima jornada, repetiran a l'Olímpia davant del Martinenc que ocupa la setena posició, a només un punt del play-off.