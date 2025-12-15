ARA A PORTADA

CE Sabadell

Derrota per la mínima del filial del CE Sabadell a l'Olímpia

Els arlequinats van caure davant la Pobla de Mafumet i empaten a punts amb la zona de descens

  • Aleix Borrell, en una acció del duel -
  • Bobi va errar un penal -
Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 11:55

Nova derrota a casa del filial arlequinat davant d'una Pobla de Mafumet que va estar més encertada en les àrees i es va endur els punts de l'Olímpia (0-1). Segona ensopegada consecutiva dels homes de Marc Cabestany que tornen a mirar cap a la zona baixa. D'inici, el partit va ser igualat amb arribades a les dues porteries, però sense grans ocasions fins que a l'equador del primer temps, els visitants van donar una passa endavant.

Primer Oriol Ciurans va salvar el gol amb dues intervencions providencials, i a la tercera va arribar el primer de la matinal. A la mitja hora de joc, Eric Mora va anotar la que, a posteriori, seria l'única diana del duel. A la segona meitat, va millor el conjunt sabadellenc i va començar a dominar i tenir oportunitats més clares. Aleix Borrell va tenir una bona ocasió per a igualar, però la més clara va ser des del punt de penal. Adrián Bobi va enviar al pal el llançament des dels onze metres presagiant que no era el dia.

 

  • Bobi va errar un penal

Va inclinar el camp cap a la porteria visitant el filial arlequinat que va tornar a fregar l'empat amb una ocasió d'Oussama Chlih. Ho va intentar fins al final l'equip de Cabestany que ja no va poder igualar l'enfrontament. Aquest resultat, unit a la victòria del Santfeliuenc, deixa el Centre d'Esports empatat amb la zona de descens, amb tretze punts, els mateixos que té també el Vilafranca. La pròxima jornada, repetiran a l'Olímpia davant del Martinenc que ocupa la setena posició, a només un punt del play-off.

Notícies recomenades