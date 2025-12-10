El CE Sabadell guanya el Cornellà en els penals i es classifica per als quarts de Copa Catalunya

En els penals i amb suspens, però el CE Sabadell ja està als quarts de final de la Copa Catalunya. Els arlequinats s'han imposat a la UE Cornellà en els llançaments des dels onze metres després de la igualada en el temps reglamentari (1-1/ 0-3). El duel ha estat molt igualat: els locals s'han avançat a l'equador del segon temps, però els de Ferran Costa han anotat poc abans del descompte a través d'un Quim Utgés que també ha transformat el penal definitiu.
Com ja s'esperava, Costa ha presentat un onze totalment diferent del de l'últim partit de lliga. Les principals novetats han estat José Ortega per darrere d'una defensa amb el jugador del filial Jan Font o el juvenil Alonso Zamora juntament amb Carlos García, Carlos Alemán i Rubén Martínez com a fals carriler. Al mig del camp, Lluís Estebe i Jordi Ortega han tingut la seva oportunitat amb el capità Sergio Cortés i, en zona ofensiva, Miguelete ha acompanyat a Quim Utgés en la punta de l'atac.
Ha sortit d'inici amb més domini el Cornellà, però les ocasions han estat arlequinades. En els primers compassos, Lluís Estebe ha estat a punt d'aprofitar una errada clamorosa del porter Isaac Vila en sortida de pilota, però el seu toc ha anat al pal. En el rebot, el mateix Vila ha salvat amb el cos el gol de Miguelete a boca de canó. Gairebé en l'acció posterior, el mateix Miguelete ha fet treballar el porter després d'una bona jugada personal. El conjunt local ha avisat en alguna jugada per banda.
El primer avís dels cornellanencs, prop de l'equador, ha estat de Ian Arqués amb una rematada alta des del punt de penal després d'una combinació per l'esquerra. La nota negativa del primer temps ha estat el canvi obligat de Rubén Martínez, que s'ha donat un cop al cap en una disputa i, malgrat que ha volgut continuar, finalment ha estat substituït per Mario Torres, lateral esquerrà del filial i que ha obligat Alemán a canviar de banda. En l'última jugada abans del descans, Cortés ha tornat a tenir una gran oportunitat amb un llançament de falta que ha salvat el porter quan ja es cantava el gol. No s'ha mogut el marcador al pas per vestidors després d'una primera meitat amb més domini del Cornellà, però amb les ocasions més clares per al Centre d'Esports.
A la represa, Miguelete s'ha quedat als vestidors i ha entrat Ethan Tafara, jugador juvenil i internacional sub-19 amb la República d'Irlanda. El primer avís del segon temps ha estat d'Ian Arqués amb un xut desviat des de la frontal. Poc després, ha mogut la banqueta Ferran Costa amb l'entrada de Rodrigo Escudero, Agustín Coscia i Titol Tolosa, posant tota la carn a la graella. Cortés ha tornat a tenir el primer amb un xut desviat des de la frontal i, a l'equador, el Cornellà ha trobat el camí. Una jugada ràpida ha deixat sol davant d'Ortega un Joan Benet que amb una rematada creuada ha fet l'1-0.
Costa ha buscat un revulsiu amb un nou canvi, aquest cop amb dos juvenils del Projecte Lino implicats: Fran Rivera ha substituït Ethan Tafara, al camp des del descans. Ha donat una passa endavant el Centre d'Esports, amb més possessió i algunes arribades, però sense grans ocasions fins que al tram final el duel ha embogit. En el 88, Quim Utgés ha caçat una bona deixada de cara de Coscia per a igualar el duel amb un xut creuat. En l'acció posterior, el col·legiat ha anul·lat un gol a Coscia per una falta rigorosa sobre el porter local, que ha regalat la pilota a l'argentí. No s'ha mogut el marcador en els últims instants i tot s'ha hagut de decidir als penals.
Ha començat tirant Escudero, amb un gol per l'escaire, i al Cornellà, Stefan ha llençat fora. Cortés no ha fallat i Joan Benet ha enviat el seu xut al travesser. Coscia també ha rematat fora, però Arqués tampoc ha estat encertat. En el quart penal, Quim Utgés ha transformat el seu llançament, certificant la classificació dels arlequinats que continuaran vius, com a mínim, una ronda més a la Copa Catalunya.