L'aposta per formar i blindar les perles del futur

Retroalimentar i blindar el talent del futbol base. Apostar pels jugadors de la casa sense perdre de vista les promeses lluny d'Olímpia. Accelerar processos per a professionalitzar els esportistes i que arribin al primer equip, però a mitjà-llarg termini, puguin fer el salt a les màximes categories nacionals i internacionals. Un repte ambiciós que marca els objectius principals de l'anomenat Projecte Lino, una iniciativa impulsada pel CE Sabadell que ja fa dues temporades que s'ha posat en marxa. Un 'win-win' entre el club i els futbolistes que en formen part que suposa una inversió econòmica i estructural considerable i ja comença a veure els primers fruits. Tan important és un Sabadell de present com de futur, i les noves generacions han de barallar-se per lluir la samarreta de l'únic equip imbatut d'Europa, juntament amb el Bayern, aquesta temporada.
Es tracta de treure'n un doble profit: rendiment esportiu i econòmic. Com tantes vegades ha remarcat el president Pau Morilla-Giner, la clau és detectar a temps les promeses. En definitiva, seguir l'exemple del cas Javi Morcillo, ara al filial de l'Atlético de Madrid, i eludir errors d'un passat recent en què es formaven grans jugadors que a la llarga marxaven gratis sense que les arques del club veiessin un euro, com Sergi Altimira, ara, amb protagonisme al Betis de Pellegrini.
“A l’estiu del 2024, amb el Lucas, comencem a posar les bases del que seria el projecte esportiu”, explica Oriol Casals, director esportiu del FutbaseCES i un dels principals impulsors del projecte, juntament amb el director esportiu del primer equip, Lucas Viale. Abans que es concretés tot plegat, ja havien detectat alguns noms que actualment són el present d'aquesta aposta com l'Alonso Zamora i el Fran Rivera, tots dos amb minuts amb la primera plantilla recentment. “La intenció és fer contractes llargs, que protegeixin el club i també el jugador. L'essència és no esperar que el jugador floreixi sol. No regalem res; sempre van a jugar a la categoria superior quan estan preparats”, afirma, contundent, Casals.
Com es potencia el talent?
Així doncs, com s'actua perquè perfils tan joves s'adaptin a contextos complicats sobre la gespa? Es té en compte cada detall a través d'un suport multisciplinari basat en diversos eixos. Un pla de suport integral amb la participació activa de membres del cos tècnic del primer equip, com la Vanesa Martínez, l'encarregada de l'àmbit nutricional. Cada jugador se sotmet a un estudi antropomètric, un control mensual de greixos i una guia individual d’hàbits alimentaris. El Rémi Chéry coordina la preparació física amb dues sessions individuals extra per potenciar aspectes concrets que cada jugador necessita millorar, un treball planificat setmanalment amb el responsable de l’àrea condicional del futbol base, Joan Manyosa.
L'anàlisi tàctica i tècnica de cada perfil és feina, principalment, del Joserra Campos. Treballa amb sessions de vídeo individualitzades, un entrenament setmanal en grup reduït per millorar qüestions específiques en cada demarcació i la complicitat dels entrenadors del club. “Cada futbolista té una setmana tipus, però ens adaptem constantment al context, viatges, càrregues i estat del jugador”, explica Casals que remarca també la importància de cuidar la salut mental dels integrants del projecte. "Primer passen un test psicomètric i, mensualment, entrevistes per valorar com afronten pressions, estímuls i adaptació." A partir d’aquí, la Belén del Amo, qui lidera aquesta branca, genera informes que comparteix amb els entrenadors per ajustar el tracte i l’acompanyament a cadascun d'ells.
No deixen de ser nois en plena etapa de maduresa, perfils molt joves, com els mencionats Zamora i Rivera. Dos exemples perfectes de l'aposta pel talent intern, sabadellencs que vesteixen l'arlequinada amb orgull, des de ben petits, amb qualitats físiques i tàctiques per avançar a passes agegantades. "L’Alonso, tot i ser de 2009, està adquirint experiències molt exigents en contextos amateurs amb rivals madurs. L’evolució és molt positiva i constant. D’altra banda, el Fran acumula bones actuacions al Juvenil 'A' i també va deixar una bona imatge a la Copa Catalunya, mostrant-se elèctric, amb capacitat d'encarar i fer coses diferents", analitza el director esportiu de la base.
La transcendència de la captació i la selecció de perfils
Perquè, sí, es prioritzen els noms dins la base arlequinada, però l'àrea de captació sempre té la mirada posada en els futbolistes del futur que competeixen fora d'Olímpia. Jugadors, fins i tot, de fora d'Espanya. Aquest és el cas de l'Ethan Tafara. L'irlandès és una de les noves incorporacions al Juvenil Divisió d'Honor, que, recentment, ha estat convocat amb la selecció sub-19. “L’Ethan fa poc que és a la casa; el vam seguir dues temporades. Té característiques diferents com a davanter centre i en l'últim mes i mig ha tingut una gran evolució” apunta Casals.
I és que el procés perquè un futbolista acabi formant part del Projecte Lino és molt acurat. “Per incorporar algú, ha de passar tres informes individuals. No fitxem per recomanació directa si no l’hem validat”, puntualitza Casals especificant que ara estan entrant en la segona fase d'aquests "càstings". Actualment, el projecte es focalitza en cadets de primer i segon any i en juvenils. "No treballem encara amb futbol 7, ja que l’evolució és diferent, i preferim avançar temporada a temporada abans d’ampliar el model".
Fer l'aposta, doncs, és un gran pas. Però no deixa de ser futbol, hi ha la possibilitat que els resultats s'allunyin del que s'espera. “Ho afrontem amb naturalitat; no és una ciència exacta. Si no arriben, s’enduen valors, hàbits i experiències”. El club manté una relació estreta amb les famílies i l'entorn dels futbolistes, especialment perquè el nivell d’exigència és més alt que en la resta de companys. Se’ls explica clarament què implica formar part del projecte i la importància d’anar alineats amb la metodologia prevista.
Amb molt camí per recórrer, el Projecte Lino és una iniciativa ferma del Centre d'Esports Sabadell per cuidar i potenciar el futbol base amb les millors eines a disposició dels jugadors del futur dins un club que s'està consolidant, i de quina manera, a la categoria de bronze i vol tornar a tastar el futbol professional.